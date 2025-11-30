Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 2-3 Τελικό: Νίκη μετά από ματς «ροντέο» στη Λεωφόρο για την Ένωση

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 3-2 από την ΑΕΚ στη Λεωφόρο, για τη 12η αγωνιστική της Super League, δεχόμενος γκολ στις καθυστερήσεις, αφού επέστρεψε από το 0-2 σε 2-2, παίζοντας για 20 λεπτά με παίκτη λιγότερο.
Σε ένα ματς με τρία πέναλτι, δύο κόκκινες κάρτες και δύο γκολ μετά το 90', η ΑΕΚ πήρε τη νίκη με 3-2 επί του Παναθηναϊκού, σε ένα "πλούσιο" ντέρμπι στη Λεωφόρο!
Έχουμε φθάσει στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων!
Κεφαλιά του Ντέσερς άουτ για τον Παναθηναϊκό
Ο Γιόβιτς δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα από πλεονεκτική θέση, μετά από υπέροχη ασίστ με τακουνάκι από τον Γκρούγιτς
Δεν πρόλαβε να... χαρεί το γκολ ο Παναθηναϊκός, αφού ένα νέο λάθος του Πάλμερ-Μπράουν και ασυνεννοησία με τον Ντραγκόφσκι, έφερε δεύτερο πέναλτι για την ΑΕΚ με τον Κοϊτά
Ωραίο 1-2 του Πάντοβιτς με τον Τζούρισιτς, για να κάνει ο δεύτερος ένα εξαιρετικό τελείωμα από τα όρια της περιοχής και να ισοφαρίσει σε 2-2 για τον Παναθηναϊκό!
Ρίχνει στο ματς και τον Ντέσερς ο Μπενίτεθ, στην επιστροφή του στην αγωνιστική δράση
Ο Μάριν πάτησε τον Τζούρισιτς και δέχθηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα, για την αριθμητική ισορροπία στο ματς, αφού και ο Παναθηναϊκός παίζει με 10 παίκτες
Από γύρισμα του Κώτσιρα, ο Τσέριν έκανε με τη μία το πλασέ από το ύψος του πέναλτι, αλλά έστειλε την μπάλα λίγο άουτ
Από σέντρα του Ζαρουρί από δεξιά, ο Τετέ πήρε την κεφαλιά, με τον Στρακόσα να μην έχει καλή αντίδραση και την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα για τη μείωση του σκορ από τον Παναθηναϊκό σε 2-1
Από λάθος πάσα του Πάλμερ-Μπράουν, ο Τουμπά έκοψε με φάουλ τον Γκατσίνοβιτς και αντίκρυσε την κόκκινη κάρτα του διαιτητή, αφήνοντας τους "πράσινους" με παίκτη λιγότερο
Καλοσκάμης αντί Κοϊτά στην ΑΕΚ, Τσέριν, Τζούρισιτς και Πάντοβιτς, αντί των Μπακασέτα, Καλάμπρια και Σφιντέρσκι στον Παναθηναϊκό
Χωρίς ποιότητα το ματς στο δεύτερο ημίχρονο, με την ΑΕΚ να ελέγχει το ρυθμό και τον Παναθηναϊκό να μη βρίσκει τρόπους να ανοίξει την άμυνά της
Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να πιέσει από τα πλάγια με Τετέ και Ζαρουρί, αλλά δεν έχει καταφέρει να βρει φάσεις για γκολ στο πρώτο 10λεπτο του δευτέρου μέρους
Η ΑΕΚ έχει μπει με ψυχολογία στο δεύτερο ματς, αλλά έχει και δύο αλλαγές με Μάριν και Πενράις στις θέσεις των Πήλιου και Μάνταλου. Ο τελευταίος φαίνεται να αντιμετώπισε ένα πρόβλημα τραυματισμού
Σε ένα παιχνίδι... ροντέο στη Λεωφόρο, η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ με κεφαλιά του Γιόβιτς στο 16' για να ακολουθήσει ένα χαμένο πέναλτι του Παναθηναϊκού με τον Σφιντέρσκι και ένα εύστοχο της Ένωσης με τον Γιόβιτς, για το 2-0 της ΑΕΚ στο ημίχρονο του ντέρμπι.
Ο Γιόβιτς με εκτέλεση... αλά Πανένκα έκανε το 2-0 για την Ένωση στη Λεωφόρο
Ο Τουμπά έκανε επικίνδυνο τάκλιν στην περιοχή και ο διαιτητής έδειξε πέναλτι υπέρ του Γιόβιτς και της ΑΕΚ
Κίτρινη κάρτα στον Καλάμπρια για τον Παναθηναϊκό
Έχει πέσει ο ρυθμός μετά το χαμένο πέναλτι του Παναθηναϊκού, με τα σκληρά μαρκαρίσματα να κυριαρχούν στο χώρο του κέντρου
Κεφαλιά του Μπράουν μετά από εκτέλεση φάουλ από δεξιά, με την μπάλα να καταλήγει άουτ
Στη μέση της εστίας εκτέλεση του Σφιντέρσκι με τον Στρακόσα να αποκρούει με το πόδι!
Ο Τετέ έπεσε στην περιοχή μετά από μαρκάρισμα του Πήλιου και ο διαιτητής περιμένει το VAR
Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να βγάλει αντίδραση και έχει πάρει μέτρα στο γήπεδο μετά το γκολ της ΑΕΚ
Ο Σέρβος μετά από εκτέλεση φάουλ και ωραία κομπίνα βρέθηκε ολομόναχος στην περιοχή του Παναθηναϊκού και με κεφαλιά νίκησε τον Ντραγκόσκι για να κάνει το 1-0 στο ντέρμπι
Ο Τετέ τον βρήκε στο ύψος της μεγάλης περιοχής, αυτός πλάσαρε, όμως το σουτ του κόντραρε στον Ρέλβας και απομακρύνθηκε
Ο Σέρβος βρέθηκε με την μπάλα στην περιοχή, όμως ο Τουμπά έκανε το τάκλιν και απομάκρυνε σε κόρνερ, από το οποίο ο Γκατσίνοβιτς έστειλε την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των διχτυών με προβολή.
Ο Παναθηναϊκός βρήκε χώρο και προσπάθησε να απειλήσει, όμως η πάσα του Τετέ προς τον Μπακασέτα ήταν λίγο πιο προωθημένη από όσο έπρεπε και πέρασε η ευκαιρία
76 ΑΓΩΝΕΣ
36 ΝΙΚΕΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
27 ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ
13 ΝΙΚΕΣ ΑΕΚ
ΓΚΟΛ: 108-63
Παναθηναϊκός: Μπόκος, Ντέσερς, Τζούρισιτς, Φικάι, Τσέριν, Ίνγκασον, Κότσαρης, Κώτσιρας, Μαντσίνι, Μλαντένοβιτς, Νίκας, Πάντοβιτς.
ΑΕΚ: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Κοϊτά, Κοσίδης, Λιούμπισιτς, Μάριν, Οντουμπάτζο, Πενράις, Περέιρα, Βίντα.
Διαιτητής: Ρόμπερτ Σρέντερ Βοηθοί: Ράφαελ Ρόμπερτ Φόλτιν, Γιαν Κλίμενς Νάιτσελ Πίτερσεν 4ος: Ματσούκας VAR: Γιόχαν Πφάιφα και Ζαμπαλάς
Στρακόσια, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Μάνταλος, Γκατσίνοβιτς, Καλοσκάμης, Ζοάο Μάριο, Γιόβιτς.
Ντραγκόφσκι – Γέντβαϊ, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Καλάμπρια- Σιώπης, Τσιριβέγια, Μπακασέτας- Τετέ, Ζαρουρί, Σφιντέρσκι.
Η ΑΕΚ έρχεται και αυτή με πολύ καλή ψυχολογία καθώς κέρδισε τη Φιορεντίνα στην Ιταλία και πήρε προβάδισμα για πρόκριση στην επόμενη φάση του Conference League. Ζοάο Μάριο και Καλοσκάμης θα είναι στην ενδεκάδα του Νίκολιτς.
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Ένωση μετά τη νίκη κόντρα στη Στουρμ Γκρατς και έχει θετική αύρα με στόχο να μειώσει τη διαφορά του από τις ομάδες που βρίσκονται μπροστά του. Με τριάδα στην άμυνα αποφάσισε να παρατάξει την ομάδα του ο Μπενίτεθ, όπως και στο παιχνίδι του Europa League.
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το μεγάλο ντέρμπι της 12ης αγωνιστικής ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ στη Λεωφόρο.