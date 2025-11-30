Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 2-3 Τελικό: Νίκη μετά από ματς «ροντέο» στη Λεωφόρο για την Ένωση

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Ένωση μετά τη νίκη κόντρα στη Στουρμ Γκρατς και έχει θετική αύρα με στόχο να μειώσει τη διαφορά του από τις ομάδες που βρίσκονται μπροστά του. Με τριάδα στην άμυνα αποφάσισε να παρατάξει την ομάδα του ο Μπενίτεθ, όπως και στο παιχνίδι του Europa League.