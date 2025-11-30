Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 2-3 Τελικό: Νίκη μετά από ματς «ροντέο» στη Λεωφόρο για την Ένωση

Αθλητικά

Νικήτρια η ΑΕΚ στο μεγάλο ντέρμπι της Λεωφόρου, μετά από ένα συγκλονιστικό ματς με τον Παναθηναϊκό
Η φάση του γκολ από τον Τετέ
Super League
12η αγωνιστική
2 - 3
Τελικό σκορ
Η φάση του γκολ από τον Τετέ (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 3-2 από την ΑΕΚ στη Λεωφόρο, για τη 12η αγωνιστική της Super League, δεχόμενος γκολ στις καθυστερήσεις, αφού επέστρεψε από το 0-2 σε 2-2, παίζοντας για 20 λεπτά με παίκτη λιγότερο.

23:06 | 30.11.2025
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
23:04 | 30.11.2025

Σε ένα ματς με τρία πέναλτι, δύο κόκκινες κάρτες και δύο γκολ μετά το 90', η ΑΕΚ πήρε τη νίκη με 3-2 επί του Παναθηναϊκού, σε ένα "πλούσιο" ντέρμπι στη Λεωφόρο!

23:04 | 30.11.2025
Απίθανο παιχνίδι στη Λεωφόρο, με την ΑΕΚ να παίρνει τη νίκη με 3-2 επί του Παναθηναϊκού!
23:03 | 30.11.2025
Τέλος στο ματς!
23:00 | 30.11.2025

Έχουμε φθάσει στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων!

23:00 | 30.11.2025
90+7'

Κεφαλιά του Ντέσερς άουτ για τον Παναθηναϊκό

22:57 | 30.11.2025
90'
Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ!

Ο Γιόβιτς δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα από πλεονεκτική θέση, μετά από υπέροχη ασίστ με τακουνάκι από τον Γκρούγιτς

22:56 | 30.11.2025
Χατ-τρικ από τον Γιόβιτς!
22:56 | 30.11.2025
Ο Γιόβιτς ευστόχησε ξανά, για το 3-2 της ΑΕΚ!
22:55 | 30.11.2025
Τρίτο γκολ για την ΑΕΚ!
22:55 | 30.11.2025
90+2'

Δεν πρόλαβε να... χαρεί το γκολ ο Παναθηναϊκός, αφού ένα νέο λάθος του Πάλμερ-Μπράουν και ασυνεννοησία με τον Ντραγκόφσκι, έφερε δεύτερο πέναλτι για την ΑΕΚ με τον Κοϊτά

22:54 | 30.11.2025
Πέναλτι για την ΑΕΚ!
22:53 | 30.11.2025
90'

Ωραίο 1-2 του Πάντοβιτς με τον Τζούρισιτς, για να κάνει ο δεύτερος ένα εξαιρετικό τελείωμα από τα όρια της περιοχής και να ισοφαρίσει σε 2-2 για τον Παναθηναϊκό!

22:51 | 30.11.2025
Δεύτερο γκολ για τον Παναθηναϊκό!
22:49 | 30.11.2025
Το γκολ του Τετέ νωρίτερα!
22:49 | 30.11.2025
86'

Ρίχνει στο ματς και τον Ντέσερς ο Μπενίτεθ, στην επιστροφή του στην αγωνιστική δράση

22:48 | 30.11.2025

Ο Μάριν πάτησε τον Τζούρισιτς και δέχθηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα, για την αριθμητική ισορροπία στο ματς, αφού και ο Παναθηναϊκός παίζει με 10 παίκτες

22:40 | 30.11.2025
85'
Κόκκινη κάρτα για την ΑΕΚ!
22:36 | 30.11.2025
76'
Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό!

Από γύρισμα του Κώτσιρα, ο Τσέριν έκανε με τη μία το πλασέ από το ύψος του πέναλτι, αλλά έστειλε την μπάλα λίγο άουτ

22:33 | 30.11.2025
71'

Από σέντρα του Ζαρουρί από δεξιά, ο Τετέ πήρε την κεφαλιά, με τον Στρακόσα να μην έχει καλή αντίδραση και την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα για τη μείωση του σκορ από τον Παναθηναϊκό σε 2-1

22:32 | 30.11.2025
Γκολ για τον Παναθηναϊκό!
22:27 | 30.11.2025
65'

Από λάθος πάσα του Πάλμερ-Μπράουν, ο Τουμπά έκοψε με φάουλ τον Γκατσίνοβιτς και αντίκρυσε την κόκκινη κάρτα του διαιτητή, αφήνοντας τους "πράσινους" με παίκτη λιγότερο

22:25 | 30.11.2025
Δεύτερη κίτρινη κάρτα και αποβολή για τον Τουμπά του Παναθηναϊκού!
22:24 | 30.11.2025
Αλλαγές για τις δύο ομάδες

Καλοσκάμης αντί Κοϊτά στην ΑΕΚ, Τσέριν, Τζούρισιτς και Πάντοβιτς, αντί των Μπακασέτα, Καλάμπρια και Σφιντέρσκι στον Παναθηναϊκό

22:24 | 30.11.2025
60'

Χωρίς ποιότητα το ματς στο δεύτερο ημίχρονο, με την ΑΕΚ να ελέγχει το ρυθμό και τον Παναθηναϊκό να μη βρίσκει τρόπους να ανοίξει την άμυνά της

22:18 | 30.11.2025
55'

Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να πιέσει από τα πλάγια με Τετέ και Ζαρουρί, αλλά δεν έχει καταφέρει να βρει φάσεις για γκολ στο πρώτο 10λεπτο του δευτέρου μέρους

22:10 | 30.11.2025

Η ΑΕΚ έχει μπει με ψυχολογία στο δεύτερο ματς, αλλά έχει και δύο αλλαγές με Μάριν και Πενράις στις θέσεις των Πήλιου και Μάνταλου. Ο τελευταίος φαίνεται να αντιμετώπισε ένα πρόβλημα τραυματισμού

22:09 | 30.11.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
21:54 | 30.11.2025
Το πέναλτι και το δεύτερο γκολ του Γιόβιτς!
21:53 | 30.11.2025
Το πρώτο πέναλτι στο ντέρμπι, που σπατάλησε ο Σφιντέρσκι!
21:51 | 30.11.2025

Σε ένα παιχνίδι... ροντέο στη Λεωφόρο, η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ με κεφαλιά του Γιόβιτς στο 16' για να ακολουθήσει ένα χαμένο πέναλτι του Παναθηναϊκού με τον Σφιντέρσκι και ένα εύστοχο της Ένωσης με τον Γιόβιτς, για το 2-0 της ΑΕΚ στο ημίχρονο του ντέρμπι.

21:51 | 30.11.2025
Η ΑΕΚ προηγείται με 2-0 του Παναθηναϊκού!
21:49 | 30.11.2025
Ημίχρονο στη Λεωφόρο!
21:48 | 30.11.2025

Ο Γιόβιτς με εκτέλεση... αλά Πανένκα έκανε το 2-0 για την Ένωση στη Λεωφόρο

21:48 | 30.11.2025
Δεύτερο γκολ για την ΑΕΚ!
21:46 | 30.11.2025
45'

Ο Τουμπά έκανε επικίνδυνο τάκλιν στην περιοχή και ο διαιτητής έδειξε πέναλτι υπέρ του Γιόβιτς και της ΑΕΚ

21:41 | 30.11.2025
Πέναλτι για την ΑΕΚ!
21:40 | 30.11.2025
40'

Κίτρινη κάρτα στον Καλάμπρια για τον Παναθηναϊκό

21:40 | 30.11.2025

Έχει πέσει ο ρυθμός μετά το χαμένο πέναλτι του Παναθηναϊκού, με τα σκληρά μαρκαρίσματα να κυριαρχούν στο χώρο του κέντρου

21:32 | 30.11.2025
34'

Κεφαλιά του Μπράουν μετά από εκτέλεση φάουλ από δεξιά, με την μπάλα να καταλήγει άουτ

21:29 | 30.11.2025
Το γκολ του Γιόβιτς για την ΑΕΚ!
21:28 | 30.11.2025

Στη μέση της εστίας εκτέλεση του Σφιντέρσκι με τον Στρακόσα να αποκρούει με το πόδι!

21:28 | 30.11.2025
Απέκρουσε ο Στρακόσα!
21:27 | 30.11.2025
Δίνει πέναλτι ο διαιτητής μετά το VAR!
21:26 | 30.11.2025
Πάει στο VAR ο διαιτητής!
21:25 | 30.11.2025

Ο Τετέ έπεσε στην περιοχή μετά από μαρκάρισμα του Πήλιου και ο διαιτητής περιμένει το VAR

21:24 | 30.11.2025
24'
Φωνάζει για πέναλτι ο Παναθηναϊκός!
21:21 | 30.11.2025
23'

Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να βγάλει αντίδραση και έχει πάρει μέτρα στο γήπεδο μετά το γκολ της ΑΕΚ

21:14 | 30.11.2025
17'
Γκολ για την ΑΕΚ με τον Γιόβιτς

Ο Σέρβος μετά από εκτέλεση φάουλ και ωραία κομπίνα βρέθηκε ολομόναχος στην περιοχή του Παναθηναϊκού και με κεφαλιά νίκησε τον Ντραγκόσκι για να κάνει το 1-0 στο ντέρμπι

21:10 | 30.11.2025
12'
Ο Ζαρουρί έχασε καλή ευκαιρία στο ντέρμπι

Ο Τετέ τον βρήκε στο ύψος της μεγάλης περιοχής, αυτός πλάσαρε, όμως το σουτ του κόντραρε στον Ρέλβας και απομακρύνθηκε

21:09 | 30.11.2025
9'
Η ΑΕΚ απείλησε με τον Γκατσίνοβιτς

Ο Σέρβος βρέθηκε με την μπάλα στην περιοχή, όμως ο Τουμπά έκανε το τάκλιν και απομάκρυνε σε κόρνερ, από το οποίο ο Γκατσίνοβιτς έστειλε την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των διχτυών με προβολή.

21:05 | 30.11.2025
7'
Χαμένη ευκαιρία για απειλή των πρασίνων

Ο Παναθηναϊκός βρήκε χώρο και προσπάθησε να απειλήσει, όμως η πάσα του Τετέ προς τον Μπακασέτα ήταν λίγο πιο προωθημένη από όσο έπρεπε και πέρασε η ευκαιρία

21:03 | 30.11.2025
5'
Η ΑΕΚ έχει την κατοχή της μπάλας στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, χωρίς να έχει δημιουργήσει κάποια απειλή
21:01 | 30.11.2025
Ο Γιάννης Αλαφούζος στις εξέδρες του γηπέδου
SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΠΑΟ - ΑΕΚ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
21:00 | 30.11.2025
Σέντρα στο παιχνίδι
20:59 | 30.11.2025
Θερμή χειραψία ανάμεσα στους δύο προπονητές
SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΠΑΟ - ΑΕΚ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
20:58 | 30.11.2025
O Μάριος Ηλιόπουλος στη Λεωφόρο για το ντέρμπι
SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΠΑΟ - ΑΕΚ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
20:56 | 30.11.2025
Ο ΠΑΟΚ πήρε τη νίκη στη Λιβαδειά σε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι και έβαλε πίεση και στις δύο ομάδες στο ντέρμπι, όπως και ο Ολυμπιακός
20:54 | 30.11.2025
Οι παίκτες των δύο ομάδων κάνουν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο
20:48 | 30.11.2025
Η προϊστορία ανάμεσα στις δύο ομάδες

 76 ΑΓΩΝΕΣ

36 ΝΙΚΕΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

27 ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

13 ΝΙΚΕΣ ΑΕΚ

ΓΚΟΛ: 108-63

20:47 | 30.11.2025
Οι αναπληρωματικοί των δύο ομάδων

Παναθηναϊκός: Μπόκος, Ντέσερς, Τζούρισιτς, Φικάι, Τσέριν, Ίνγκασον, Κότσαρης, Κώτσιρας, Μαντσίνι, Μλαντένοβιτς, Νίκας, Πάντοβιτς.

ΑΕΚ: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Κοϊτά, Κοσίδης, Λιούμπισιτς, Μάριν, Οντουμπάτζο, Πενράις, Περέιρα, Βίντα.

20:46 | 30.11.2025

Διαιτητής: Ρόμπερτ Σρέντερ Βοηθοί: Ράφαελ Ρόμπερτ Φόλτιν, Γιαν Κλίμενς Νάιτσελ Πίτερσεν 4ος: Ματσούκας VAR: Γιόχαν Πφάιφα και Ζαμπαλάς

20:44 | 30.11.2025
Ο Κορόνα με τον Κοτσόλη στον πάγκο του Παναθηναϊκού μετά την επίσημη ανακοίνωσή τους
SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΠΑΟ - ΑΕΚ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
20:44 | 30.11.2025
Η ενδεκάδα της ΑΕΚ

Στρακόσια, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Μάνταλος, Γκατσίνοβιτς, Καλοσκάμης, Ζοάο Μάριο, Γιόβιτς.

20:42 | 30.11.2025
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Ντραγκόφσκι – Γέντβαϊ, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Καλάμπρια- Σιώπης, Τσιριβέγια, Μπακασέτας- Τετέ, Ζαρουρί, Σφιντέρσκι.

20:42 | 30.11.2025

Η ΑΕΚ έρχεται και αυτή με πολύ καλή ψυχολογία καθώς κέρδισε τη Φιορεντίνα στην Ιταλία και πήρε προβάδισμα για πρόκριση στην επόμενη φάση του Conference League. Ζοάο Μάριο και Καλοσκάμης θα είναι στην ενδεκάδα του Νίκολιτς.

20:42 | 30.11.2025

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Ένωση μετά τη νίκη κόντρα στη Στουρμ Γκρατς και έχει θετική αύρα με στόχο να μειώσει τη διαφορά του από τις ομάδες που βρίσκονται μπροστά του. Με τριάδα στην άμυνα αποφάσισε να παρατάξει την ομάδα του ο Μπενίτεθ, όπως και στο παιχνίδι του Europa League.

20:42 | 30.11.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το μεγάλο ντέρμπι της 12ης αγωνιστικής ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ στη Λεωφόρο.

