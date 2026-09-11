Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 78-56: «Προπόνηση» της ομάδας του Ομπράντοβιτς στο φιλικό στην Ρόδο

Ο Παναθηναϊκός δεν συνάντησε ιδιαίτερη αντίσταση από την ΑΕΚ, και επικράτησε με 78-56 στο πρώτο ματς των δυο ομάδων στο κλειστό της Καλλιθέας στη Ρόδο, στο πλαίσιο του 2nd International Tournament Rhodes 2026

Να αναφέρουμε ότι το αθηναϊκό ντέρμπι πραγματοποιήθηκε με αρκετές και σημαντικές απουσίες και για τις δύο πλευρές. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε στη διάθεσή του τους τραυματίες Κέντρικ Ναν, Νίκο Ρογκαβόπουλο, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Kώστα Σλούκα, Γιάννη Κουζέλογλου και Μουσταφά Φαλ, ενώ από την πλευρά της ΑΕΚ απουσίασαν οι Λάντερς Νόλεϊ, Δημήτρης Φλιώνης, Ντέρικ Γουίλιαμς, Γκρεγκ Μπράουν και ΚιΣόν Φίζελ. Για την Ένωση, όμως, έκανε ντεμπούτο ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης.

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Οι «πράσινοι» έβγαλαν μεγάλη ένταση στην άμυνα, πίεσαν την Ένωση, την υποχρέωσαν σε αρκετά λάθη και έτρεξαν στο τρανζίσιον. Παράλληλα, οι νέοι παίκτες (Σιλβέν Φρανσίσκο, Γκερσόν Γιαμπουσέλε, Μπράνκου Μπάντιο, Ίζακ Μπόνγκα) πήραν σημαντικό χρόνο συμμετοχής και έδειξαν θετικά στοιχεία.

Η συμμετοχή του 16χρονου Ιάσωνα Βαρβαρίτη του Παναθηναϊκού, που έβαλε -μάλιστα και τρίποντο, ήταν μια από τις στιγμές του αγώνα.

Απ’ την άλλη, η συνολική της εικόνα της ΑΕΚ προβλημάτισε, ενώ οι φίλοι της αποχώρησαν από την εξέδρα στις αρχές της τρίτης περιόδου σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την παραχώρηση της SUNEL Arena στον Ολυμπιακό. Ανησυχία στην Ένωση με Μπάρτλεϊ, ο οποίος αποχώρησε με πρόβλημα (του τοποθετήθηκε πάγος στο αριστερό πόδι).

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Πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Ομπράντοβιτς ήταν ο Σίλβεν Φρανσίσκο με 13 πόντους, με τον Λευτέρη Μαντζούκα να προσθέτει άλλους 11 και τον Τζέριαν Γκραντ να έχει 10. Στους 9 ο Μπράνκου Μπάντιο και στους 8 ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε.

Από την πλευρά της ΑΕΚ, πρωταγωνιστές ήταν οι Λούκας Λεκαβίτσιους και Γιώργος Τσαλμπούρης, που είχαν από 11 πόντους, με τον Τζόσεφ να προσθέτει άλλους 8.

Τα δεκάλεπτα: 22-17, 42-29, 62-43, 78-56

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ομπράντοβιτς): Καλαϊτζάκης 4, Φρανσίσκο 14, Μωραΐτης 2, Μπάντιο 9, Βαρβαρίτης 3, Γκραντ 10, Λεσόρ 6, Γιαμπουσέλε 8, Μπόνγκα 5, Ερνανγκόμεθ 2, Μήτογλου 4, Μαντζούκας 11

ΑΕΚ (Σάκοτα): Πίκνεϊ 4, Σκορδίλης 4, Νόλεϊ 7, Κατσίβελης 7, Λαρεντζάκης 2, Λεκάβιτσιους 11, Τζόζεφ 8, Μπάρτλεϊ 2, Τσαλμπούρης 11

Το υπόλοιπο πρόγραμμα του τουρνουά:

ΣΑΒΒΑΤΟ (12/09): Κ.Γ. Καλλιθέας (18:00): Παναθηναϊκός – Σπαρτάκ Σουμπότιτσα

ΚΥΡΙΑΚΗ(13/09): Κ.Γ. Καλλιθέας (20:00): ΑΕΚ – Σπαρτάκ Σουμπότιτσα