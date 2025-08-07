Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Τα παιχνίδια Παναθηναϊκός – Σαχτάρ και ΠΑΟΚ – Βόλφσμπεργκερ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, καθώς και η αναμέτρηση Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ για τον τρίτο προκριματικό του Conference League ξεχωρίζουν από τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/8/2025).
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Πέμπτης 7 Αυγούστου
18:00 COSMOTESPORT 6
Τένις: ATP Masters 1000, Σινσινάτι
19:00 COSMOTESPORT 2
Προκριματικά Conference League: Άρης Λεμεσού-ΑΕΚ
20:30 OPEN TV
Προκριματικά Europa League: ΠΑΟΚ-Βόλφσμπεργκερ
21:00 COSMOTESPORT 1
Προκριματικά Europa League: Παναθηναϊκός-Σαχτάρ Ντόνετσκ
22:00 COSMOTESPORT 3
League One: Πορτ Βέιλ-Κάρντιφ