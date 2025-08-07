Αθλητικά

Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Που θα δείτε τις αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη
Τα παιχνίδια Παναθηναϊκός – Σαχτάρ και ΠΑΟΚ – Βόλφσμπεργκερ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, καθώς και η αναμέτρηση Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ για τον τρίτο προκριματικό του Conference League ξεχωρίζουν από τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/8/2025).

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Πέμπτης 7 Αυγούστου

18:00 COSMOTESPORT 6

Τένις: ATP Masters 1000, Σινσινάτι

19:00 COSMOTESPORT 2

Προκριματικά Conference League: Άρης Λεμεσού-ΑΕΚ

20:30 OPEN TV

Προκριματικά Europa League: ΠΑΟΚ-Βόλφσμπεργκερ

21:00 COSMOTESPORT 1

Προκριματικά Europa League: Παναθηναϊκός-Σαχτάρ Ντόνετσκ

22:00 COSMOTESPORT 3

League One: Πορτ Βέιλ-Κάρντιφ

