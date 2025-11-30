Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Μήνυμα στους οπαδούς ενόψει του ντέρμπι στη Λεωφόρο από τους «πράσινους»

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί σε λίγες ώρες (30/01/25, 21:00, Live από το Newsit.gr) την ΑΕΚ στη Λεωφόρο για τη 12η αγωνιστική της Super League και οι “πράσινοι” έστειλαν μήνυμα στους οπαδούς τους, για την άφιξή τους στο γήπεδο.

Το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ είναι sold out και οι “πράσινοι” έδωσαν οδηγίες στους οπαδούς που θα βρεθούν στο γήπεδο, επισημαίνοντας την ανάγκη να αποφευχθεί η τιμωρία της έδρας του “τριφυλλιού”.

Η ενημέρωση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενόψει του εντός έδρας αγώνα της 30ης Νοεμβρίου 2025 κόντρα στην ΑΕΚ στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Stoiximan Super League 2025-26, καλεί τους φιλάθλους κατόχους εισιτηρίων της συγκεκριμένης αναμέτρησης, να προσέλθουν από νωρίς στο γήπεδο, προκειμένου να αποφευχθεί συνωστισμός, ταλαιπωρία και καθυστέρηση της πρόσβασης τους στις κερκίδες, συμβάλλοντας έτσι στην ομαλότητα. Οι θύρες του γηπέδου «Απόστολος Νικολαΐδης» ανοίγουν στις 18:00.

Όποιος δεν έχει στην κατοχή του εισιτήριο για το συγκεκριμένο παιχνίδι, δεν θα μπορεί καν να προσεγγίσει το γήπεδο, λόγω των αυξημένων μέτρων ασφαλείας και επομένως δεν υπάρχει καν λόγος να βρίσκεται πέριξ του γηπέδου.

Γνωστοποιούνται δε τα ακόλουθα:

Οι θύρες 8, 9, 10, 11, 12 που βρίσκονται επί της οδού Τσόχα, θα παραμείνουν κλειστές κατα το διάστημα 18:30 έως για λόγους ασφαλείας 19:30.

Για την αποφυγή ταλαιπωρίας, συνωστισμού και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των φιλάθλων που προσέρχονται στο γήπεδο, θα λειτουργούν έξι (6) σημεία προελέγχου για τον έλεγχο των εισιτηρίων, της ταυτοπροσωπίας.

Αναλυτικά οι προέλεγχοι έχουν ως εξής:

Προέλεγχος 1

Οδοί: Αρματολών και Κλεφτών & Παναθηναϊκού

Προέλεγχος 2

Οδοί: Φιλήμονος & Τσόχα

Προέλεγχος 3

Οδοί: Τσόχα & Π. Κυριακού (επί της Τσόχα)

Προέλεγχος 4

Οδοί: Π. Κυριακού & Τσόχα (επί της Π. Κυριακού)

Προέλεγχος 5

Οδοί: Π. Κυριακού & Λ. Αλεξάνδρας

Προέλεγχος 6

Οδοί: Παναθηναϊκού & Λ. Αλεξάνδρας

Ειδικότερα:

Οι κάτοχοι εισιτηρίων των θυρών 13-14 θα διέρχονται αποκλειστικά από τους Προελέγχους 1 & 6.

Οι κάτοχοι εισιτηρίων των θυρών 8-9-10-11-12 θα διέρχονται από τους Προελέγχους 2 & 3.

Οι κάτοχοι εισιτηρίων των θυρών 6-7 θα διέρχονται από τους Προελέγχους 4 & 5.

Όσον αφορά τις θύρες 1-2-3-3Β-5 ο έλεγχος των φιλάθλων θα γίνεται αποκλειστικά στις θύρες.

O έλεγχος των φιλάθλων στα σημεία προελέγχων δεν ακυρώνει τον έλεγχο στις εισόδους των θυρών.

Και δεν ξεχνάμε: προστατεύουμε την έδρα μας από κάθε ενέργεια που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και να προκαλέσει την τιμωρία της (ρίψη αντικειμένων, άναμμα πυρσών, κροτίδων, παντός είδους βεγγαλικών, χρήση λέιζερ), βοηθάμε τον Παναθηναϊκό μας να φτάσει στη νίκη.