Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Ο Λούκα Γιόβιτς με κεφαλιά έκανε το 1-0 για την Ένωση στο ντέρμπι της Λεωφόρου

Ο Σέρβος εκμεταλλεύτηκε τη σέντρα του Ρότα και νίκησε τον Ντραγκόφσκι
Λούκα Γιόβιτς
Ο Λούκα Γιόβιτς πανηυρίζει το γκολ του/ (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)

Η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ στη Λεωφόρο κόντρα στον Παναθηναϊκό με κεφαλιά του Λούκα Γιόβιτς στο 17′ στο μεγάλο ντέρμπι της 12ης αγωιστικής της Super League.

Ο Σέρβος επιθετικός έμεινε ολομόναχος στην περιοχή του Παναθηναϊκού, μετά από πολύ καλή εκτέλεση φάουλ του Ρότα, με αρκετές κινήσεις στην περιοχή του «τριφυλλιού», οι οποίες μπέρδεψαν τον Γεντβάι που έμεινε πίσω για να καλύψει όλους τους παίκτες της ΑΕΚ.

 

Η επιθετική λειτουργία της Ένωσης στο φάουλ ήταν υποδειγματική, όπως και η κεφαλιά του Σέρβου επιθετικού των φιλοξενούμενων.

