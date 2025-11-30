Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Οι ενδεκάδες του ντέρμπι της Αθήνας

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ για τη Super League και οι δύο προπονητές έκαναν γνωστές τις ενδεκάδες που έχουν επιλέξει να ξεκινήσουν την αναμέτρηση.

Ο Μπενίτεθ επέλεξε ο Παναθηναϊκός να παίξει με τριάδα στην άμυνα και τον Γεντβάι να παίζει εκεί. Καλάμπρια και Ζαρουρί θα παίξουν σε όλη την πλευρά. Αμυντικά χαφ για τους πράσινους θα είναι οι Σιώπης και Τσιριβέγια.

Για την ΑΕΚ ο Νίκολιτς θα αγωνιστεί με τον Καλοσκάμη στα άκρα της επίθεσης και τον Ζοάο Μάριο στο κέντρο. Αυτοί οι δύο δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα και έχουν αρκετές ανάσες για το ντέρμπι της Λεωφόρου.

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων

Παναθηναϊκός: Ντραγκόφσκι – Γέντβαϊ, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Καλάμπρια- Σιώπης, Τσιριβέγια, Μπακασέτας- Τετέ, Ζαρουρί, Σφιντέρσκι.

ΑΕΚ: Στρακόσια, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Μάνταλος, Γκατσίνοβιτς, Καλοσκάμης, Ζοάο Μάριο, Γιόβιτς.