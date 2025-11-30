Παναθηναϊκος – ΑΕΚ: Πέναλτι μέσω VAR για τους πράσινους, ο Στρακόσα απέκρουσε την εκτέλεση του Σφιντέρσκι

Ο Παναθηναϊκός έχασε μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσει άμεσα στο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Ο Τετέ κέρδισε πέναλτι από τον Πήλιο, όμως ο Σφιντέρσκι δεν μπόρεσε να νικήσει τον τερματοφύλακα της Ένωσης.

Ο διαιτητής πήγε στο VAR για να δει τη φάση με το κράτημα στο πόδι του Τετέ από τον Πήλιο και θεώρησε ότι υπάρχει παράβαση. Ο Πολωνός ανέλαβε την εκτέλεση, μετά το χαμένο πέναλτι κόντρα στην Μάλμε και νικήθηκε από τον Στρακόσια.

Ο Πολωνός εκτέλεσε στη δεξιά γωνία του τερματοφύλακα της Ένωσης, όμως αυτός μάντεψε σωστά και απέκρουσε την μπάλα για να κρατήσει το μηδέν στην εστία του.

Η ΑΕΚ διαμαρτυρήθηκε για την απόφαση του διαιτητή να δώσει την παράβαση πάνω στον Τετέ.