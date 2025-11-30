Αθλητικά

Παναθηναϊκος – ΑΕΚ: Πέναλτι μέσω VAR για τους πράσινους, ο Στρακόσα απέκρουσε την εκτέλεση του Σφιντέρσκι

Ο Τετέ κέρδισε την παράβαση από τον Πήλιο
Σφιντέρσκι
Ο Σφιντέρσκι στην εκτέλεση πέναλτι με την ΑΕΚ/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός έχασε μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσει άμεσα στο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Ο Τετέ κέρδισε πέναλτι από τον Πήλιο, όμως ο Σφιντέρσκι δεν μπόρεσε να νικήσει τον τερματοφύλακα της Ένωσης.

Ο διαιτητής πήγε στο VAR για να δει τη φάση με το κράτημα στο πόδι του Τετέ από τον Πήλιο και θεώρησε ότι υπάρχει παράβαση. Ο Πολωνός ανέλαβε την εκτέλεση, μετά το χαμένο πέναλτι κόντρα στην Μάλμε και νικήθηκε από τον Στρακόσια.

Ο Πολωνός εκτέλεσε στη δεξιά γωνία του τερματοφύλακα της Ένωσης, όμως αυτός μάντεψε σωστά και απέκρουσε την μπάλα για να κρατήσει το μηδέν στην εστία του.

 

Η ΑΕΚ διαμαρτυρήθηκε για την απόφαση του διαιτητή να δώσει την παράβαση πάνω στον Τετέ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
103
90
85
79
66
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo