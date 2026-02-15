Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Novibet 1-1 τελικό: Οι Θεσσαλοί φρέναραν τους πράσινους στη Λεωφόρο

Ο Παναθηναϊκός ήρθε ισόπαλος 1-1 με την ΑΕΛ Novibet στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Super League και έχασε την ευκαιρία να μειώσει τη διαφορά του από τον τέταρτο Λεβαδειακό. Σημαντικός βαθμός για τους Θεσσαλούς στη μάχη της παραμονής
23:04 | 15.02.2026
Νέα απώλεια βαθμών για το τριφύλλι που έχασε την ευκαιρία να μειώσει τη διαφορά από την 4η θέση
Ολοκλήρώθηκε το παιχνίδι στη Λεωφόρο. 1-1 το σκορ
95'
Ο Σφιντέρσκι σκόραρε στη Λεωφόρο, όμως ξεκίνησε από θέση οφσάιντ την προσπάθειά του και το σκορ έμεινα ισόπαλο
90'
Επτά τα λεπτά των καθυστερήσεων
85'
Ο Παναθηναϊκός πιέζει για την ανατροπή στα τελευταία λεπτά του αγώνα
75'
Ο Παναθηναϊκός διαμαρτυρήθηκε για πέναλτι πάνω στον Γέντβαϊ όμως ο διαιτητής έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι
73'
Ο Ζαρουρί απείλησε ξανά
Πέρασε πολύ ωραία τον αντίπαλό του σούταρε με δύναμη από πλάγια θέση και ο Αναγνωστόπουλος απέκρουσε στην κλειστή του γωνία
67'
Γκολ για τον Παναθηναϊκό με τον Μπακασέτα
Οι πράσινοι γύρισαν την μπάλα γύρω από την περιοχή των Θεσσαλών και ο Μπακασέτας με δυνατό σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής έκανε το 1-1
65'
Ο Ζαρουρί απείλησε από μακρινή απόσταση
Ο Μαροκινός ήταν κοντά σε ένα όμορφο γκολ, όμως η μπάλα πέρασε λίγο δίπλα από το κάθετο δοκάρι των φιλοξενούμενων
64'
Μεγάλη ευκαιρία για τους Θεσσαλούς με τον Τούπτα
Ο Τούπτα βγήκε ξανά στην κόντρα, όμως αυτή τη φορά νικήθηκε από τον Λαφόν
56'
Ο Καλάμπρια απείλησε από κοντινή απόσταση
Ο Ιταλός βρέθηκε σε καλό σημείο με την μπάλα στα πόδια, όμως το τελειώμά του δεν ήταν καλό, διότι η μπάλά είχε σκάσει και δεν μπορούσε να αναπτύξει ταχύτητα
54'
Ο Τάσος Μπακασέτας αποδοκιμάζεται σε κάθε επαφή του με την μπάλα από τους φίλους του Παναθηναϊκού
53'
Ο Ταμπόρδα δοκίμασε να απειλήσει με σουτ έξω από την περιοχή, το οποίο πέρασε πάνω από την εστία
46'
Γκολ για την ΑΕΛ Novibet
Μετά από πολλές προσπάθειες για γκολ στην περιοχή των φιλοξενούμενων, οι οποίες όλες κατέληξαν στα σώματα, η ΑΕΛ Novibet βγήκε με τον Τούπτα στην αντεπίθεση χάρη στην πασα του Σίστο, και αυτός με υπέροχο πλασέ νίκησε τον Λαφόν
Ξεκίνησε χωρίς αλλαγές το παιχνίδι
Οι ποδοσφαιριστές επέστρεψαν στον αγωνιστικό χώρο
Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης
45'
Ένα το λεπτό των καθυστερήσεων
39'
Η ΑΕΛ Novibet έκανε ακόμα μία τελική με εκτέλεση φάουλ του Ατανάσοφ, που πέρασε μακριά από την εστία
37'
Η ΑΕΛ Novibet απείλησε με σουτ του Μασόν που μπλόκαρε ο Λαφόν
31'
Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν με κεφαλιά του Μπατουμπινσικά στο δεύτερο δοκάρι, η οποία πέρασε ψηλά πάνω από την εστία του Λαφόν
27'
Ο Παναθηναϊκός απείλησε με τον Ταμπόρδα
Ο Αργεντινός έκλεψε την μπάλα στο κέντρο με δυναμικό τάκλιν έδωσε υπέροχα στον Αντίνο, που μοίρασε την μπαλα στον Σφιντέρσκι και αυτός έδωσε στον Ταμπόρδα, ο οποίος προσπάθησε να απειλήσει με παράλληλη πάσα, την οποία μπλόκαρε εύκολα ο τερματοφύλακας της ΑΕΛ Novibet
22'
Πολύ κακός ο ρυθμός του αγώνα στη Λεωφόρο με πολλές διακοπές και αρκετά σφυρίγματα από τον Μόσχου
17'
Πρώτη φάση στον αγώνα για την ΑΕΛ
Ο Ατανάσοφ σούταρε από μακριά με την μπάλα να περνά δίπλα από το δοκάρι του Λαφόν, χωρίς να τον αγχώνει ιδιαίτερα
12'
Δεν υπάρχει καμία φάση μέχρι στιγμής στο παιχνίδι της Λεωφόρου
Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να έχει μία ανούσια κατοχή της μπάλας
6'
Αναγνωριστικά τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό να έχει την κατοχή της μπάλας
Ξεκίνησε το παιχνίδι
Οι δύο ομάδες έκαναν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο με μία μικρή καθυστέρηση
Οι διαιτητές του αγώνα
Διαιτητής: Μόσχου
Βοηθοί: Δημητριάδης, Μάτσας
Τέταρτος: Ματσούκας
VAR: Ευαγγέλου
ΑVAR: Πουλικίδης
Στον πάγκο των φιλοξενούμενων βρίσκονται οι Βενετεκίδης, Αποστολάκης, Παντελάκης, Ενγκόι, Πέρες, Μούργος, Ουατάρα, Χατζηστραβός, Πασάς και Γκάρατε
Στον πάγκο των πρασίνων βρίσκονται οι Τσάβες, Κότσαρης, Πάλμερ-Μπράουν, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Κοντούρης, Παντελίδης, Μπόκος, Βιλένα, Πάντοβιτς και Γιάγκουσιτς.