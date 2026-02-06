Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Ανακούφιση για τον Τζέριαν Γκραντ, δεν εμπνέει ανησυχία ο τραυματισμός του

Πονούσε στον αντίχειρα ο Αμερικανός γκαρντ, αλλά δεν φαίνεται να έχει κάτι σοβαρό
Ο Γκραντ
Ο Γκραντ με τους συμπαίκτες του στο Παρτιζάν - Παναθηναϊκός / EUROKINISSI

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε στην έδρα της Παρτιζάν για την 27η αγωνιστική της Euroleague, αλλά το θετικό νέο είναι ότι στην ομάδα δεν ανησυχούν για τον τραυματισμό του Τζέριαν Γκραντ.

Παρότι έδειξε να πονάει στον αντίχειρα μετά από μία προσπάθεια για κλέψιμο, ο Τζέριαν Γκραντ δεν έχει τελικά κάτι σοβαρό και αναμένεται να είναι κανονικά διαθέσιμος στα επόμενα παιχνίδια του Παναθηναϊκού στη Euroleague.

Ο Αμερικανός γκαρντ που χάρισε τη νίκη στους “πράσινους” κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, δεν αγωνίστηκε στο φινάλε του αγώνα με την Παρτιζάν και θα κάνει πλέον εξετάσεις για το μέγεθος του τραυματισμού του, αλλά όλα δείχνουν ότι δεν θα χρειαστεί να χάσει κάποιο παιχνίδι της ομάδας του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
116
103
102
101
75
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo