Παναθηναϊκός: Από το αεροδρόμιο κατευθείαν στο γήπεδο οι παίκτες του Αταμάν

Οι δύο σερί ήττες στη Euroleague έφεραν και μίτινγκ παικτών και προπονητή στον Παναθηναϊκό
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Αταμάν (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Αταμάν (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στην Ελλάδα με τον αγώνα με την Αρμάνι Μιλάνο στη 15η αγωνιστική της Euroleague και οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν πήγαν κατευθείαν από το αεροδρόμιο στο Telecom Center Athens.

Με τον Παναθηναϊκό να έχει συνεχόμενα παιχνίδια μπροστά του, ξεκινώντας από αυτό με την ΑΕΚ (13/12, 20:30) στη GBL, τα περιθώρια για ξεκούραση δεν είναι πολλά και ο Εργκίν Αταμάν θέλει να βάλει ξανά την ομάδα του στις… ράγες των θετικών αποτελεσμάτων, μετά από δύο σερί ήττες στη Euroleague.

Ο Τούρκος προπονητής του “τριφυλλιού” έκανε μάλιστα και μίτινγκ με τους παίκτες του, για να συζητήσουν τα αίτια των δύο κακών εμφανίσεων στη Euroleague και να βρουν τις λύσεις για τη συνέχεια.

