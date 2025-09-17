Παναθηναϊκός: Αποδοκιμασίες για τη διοίκηση στο παιχνίδι με την Athens Kallithea

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε δύσκολη θέση μετά το τραγικό ξεκίνημα στη Super League και παρά τη νίκη επί της Athens Kallithea, οι οπαδοί του “τριφυλλιού” αποδοκίμασαν τη διοίκηση της ομάδας.

Το παιχνίδι έγινε σε σχεδόν άδεια Λεωφόρο, αλλά οι λιγοστοί οπαδοί του Παναθηναϊκού στις κερκίδες, δεν έκρυψαν τα συναισθήματα τους για τον Γιάννη Αλαφούζο και τον Γιάννη Παπαδημητρίου, με συνθήματα εναντίον τους καθόλη τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Athens Kallithea.

Το “κλίμα” στον Παναθηναϊκό φαίνεται έτσι ότι παραμένει… εκκρηκτικό, παρά την απομάκρυνση του Ρουί Βιτόρια από τη θέση του προπονητή. Στον αγωνιστικό χώρο πάντως, οι “πράσινοι” κατάφεραν να το αφήσουν στην άκρη και να πάρου τη νίκη με το πρώτο γκολ του Ντέσερς με τη φανέλα του “τριφυλλιού”.