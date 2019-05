Ο Ρικ Πιτίνο έκανε ειδική αναφορά στον Γιώργο Καλαϊτζάκη. Ο νεαρός γκαρντ του Παναθηναϊκού δουλεύει σκληρά, προκειμένου να πάρει ευκαιρίες, με τον Αμερικανό τεχνικό να είναι ικανοποιημένος με τη βελτίωση που έχει.

«Τweet για τον Γιώργο Καλαϊτζάκη. Πραγματικά μου αρέσει η βελτίωση. Κάνοντας μεγάλα άλματα και με ένα καλοκαίρι στο οποίο θα δουλέψει σκληρά θα μπορούσε να είναι ένα σπουδαίο περιουσιακό στοιχείο για τον Παναθηναϊκό. Μην το αφήσεις!», έγραψε ο πολύπειρος τεχνικός, στάζοντας μέλι για τον νεαρό άσο του «τριφυλλιού».

Giorgos Kalaitzakis tweet. Really like the improvement of Giorgos Kalaitzakis. Making great strides and with a hard working summer, could prove to be a major asset to Panathinaikos. Don’t let up!

— Rick Pitino (@RealPitino) May 25, 2019