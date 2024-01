Ο Παναθηναϊκός νίκησε και τη Μονακό στο ΟΑΚΑ για την 21η αγωνιστική της Euroleague και με τον Εργκίν Αταμάν να βλέπει πλέον την ομάδα του να εδραιώνεται στην πρώτη 4άδα της κατάταξης.

Μέσα σε σύντομο διάστημα, ο Αταμάν έχει καταφέρει να μετατρέψει τον Παναθηναϊκό σε διεκδικητή μιας θέσης στο Final 4 για τη Euroleague και η ίδια η διοργανώτρια αρχή τον αποθέωσε με μία ανάρτησή της στα social media.

Η Euroleague ανέβασε μία φωτογραφία του Τούρκου προπονητή του “τριφυλλιού” στον επίσημο λογαριασμό της και σημείωσε το επίτευγμά του. “Πρώτη χρονιά με τους πράσινους του Παναθηναϊκού και είναι στο 13-8 και 4ος στην κατάταξη”, έγραψαν χαρακτηριστικά οι διοργανωτές.

First season with The Greens @paobcgr is 13-8 and 4th in standings…



pic.twitter.com/FLdqPHZ7Pt