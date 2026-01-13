Παναθηναϊκός – Άρης: Με Παντελίδη και Λαφόν στον προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί τον Άρη στο ΟΑΚΑ για τον προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson (14/01/26, 20:30, Newsit.gr, Cosmote Sport 1) και οι Παύλος Παντελίδης και Αλμπάν Λαφόν θα είναι στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Παντελίδης αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού κόντρα στον Άρη, ενώ ο Λαφόν επέστρεψε από το Copa Africa, όπου ήταν στην αποστολή της Ακτής Ελεφαντοστού, η οποία αποκλείστηκε στη φάση των «8».

Ο Φίλιπ Τζούρισιτς έμεινε εκτός αποστολής από το παιχνίδι του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, διότι ένιωσε ενοχλήσεις στη γάμπα. Εκτός είναι επίσης, οι Ντέσερς, Ταμπόρδα, Μαντσίνι, Βιλένα και Μλαντένοβιτς.

Για το «τριφύλλι» επέστρεψε και ο Πάλμερ – Μπράουν που είναι πλέον υγιής, μετά την ίωση που τον ταλαιπώρεισαι.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Γεντβάι, Παντελίδης, Κώτσιρας, Πελίστρι, Μπόκος, Νεμπής, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.