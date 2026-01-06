Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο live για την 20η αγωνιστική της Euroleague

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Αρμάνι Μιλάνο στο Telekom Center για την 20η αγωνιστική της Euroleague, με στόχο την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα, μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό.
Να ξεκινήσει νέο σερί στη Euroleague θέλει ο Παναθηναϊκός
Euroleague20η αγωνιστική
21:02 | 06.01.2026
Στο γήπεδο έπαιξε πριν το τζάμπολ και video αφιέρωμα στον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος ήταν γνωστός οπαδός του Παναθηναϊκού και έφυγε ξαφνικά από τη ζωή πριν λίγες ημέρες
21:00 | 06.01.2026
Ο Παναθηναϊκός θέλει να επανέλθει στα θετικά αποτελέσματα και για μία ακόμη φορά θα αγωνιστεί σε κατάμεστο ΟΑΚΑ, με τους οπαδούς του να στηρίζουν τους παίκτες και πριν το ματς
21:00 | 06.01.2026
Στο 9-10 είναι η Αρμάνι Μιλάνο, που έχει για μία ακόμη φορά αρκετές απουσίες
20:58 | 06.01.2026
Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από την ήττα από τον Ολυμπιακό, αλλά παραμένει ψηλά στην κατάταξη της Euroleague, με ρεκόρ 12-7
20:57 | 06.01.2026
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Παναθηναϊκός - Αρμάνι Μιλάνο για την 20η αγωνιστική της Euroleague
20:50 | 06.01.2026
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
