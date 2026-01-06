Συμβαίνει τώρα:
Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο live για την 20η αγωνιστική της Euroleague

Να ξεκινήσει νέο σερί στη Euroleague θέλει ο Παναθηναϊκός
Ο Χολμς πανηγυρίζει μαζί με τους συμπαίκτες του (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Euroleague
20η αγωνιστική
Ο Χολμς πανηγυρίζει μαζί με τους συμπαίκτες του (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Αρμάνι Μιλάνο στο Telekom Center για την 20η αγωνιστική της Euroleague, με στόχο την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα, μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό.

21:02 | 06.01.2026

Στο γήπεδο έπαιξε πριν το τζάμπολ και video αφιέρωμα στον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος ήταν γνωστός οπαδός του Παναθηναϊκού και έφυγε ξαφνικά από τη ζωή πριν λίγες ημέρες

 

 

21:01 | 06.01.2026
Οπαδοί του Παναθηναϊκού στη Euroleague (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο: Υποδοχή και αποθέωση για τους παίκτες του Αταμάν από τους οπαδούς του «τριφυλλιού»
Στο πλευρό της ομάδας και μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό, οι οπαδοί του Παναθηναϊκού
21:00 | 06.01.2026

Ο Παναθηναϊκός θέλει να επανέλθει στα θετικά αποτελέσματα και για μία ακόμη φορά θα αγωνιστεί σε κατάμεστο ΟΑΚΑ, με τους οπαδούς του να στηρίζουν τους παίκτες και πριν το ματς

21:00 | 06.01.2026
Ο Γκριγκόνις σε ζέσταμα του Παναθηναϊκού
Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο: Με Ρογκαβόπουλο και Γκριγκόνις η 12άδα του «τριφυλλιού»
Οι διαθέσιμοι παίκτες των δύο ομάδων για το ματς της Euroleague
21:00 | 06.01.2026

Στο 9-10 είναι η Αρμάνι Μιλάνο, που έχει για μία ακόμη φορά αρκετές απουσίες

20:58 | 06.01.2026

Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από την ήττα από τον Ολυμπιακό, αλλά παραμένει ψηλά στην κατάταξη της Euroleague, με ρεκόρ 12-7

20:57 | 06.01.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Παναθηναϊκός - Αρμάνι Μιλάνο για την 20η αγωνιστική της Euroleague

20:50 | 06.01.2026
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
Αθλητικά
