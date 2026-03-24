Παναθηναϊκός: Ατομικό για Πάλμερ-Μπράουν, μέρος του προγράμματος έβγαλε ο Κυριόπουλος

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση, μετά την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας της Super League, με τον Ράφα Μπενίτεθ να δέχεται κάποια ευχάριστα νέα.

Ο Έρικ Πάλμερ-Μπράουν ξεκίνησε ατομικό πρόγραμμα -για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του πριν από περίπου ένα μήνα- ενώ την ίδια στιγμή ο Γιώργος Κυριόπουλος ακολούθησε μέρος του προγράμματος προπόνησης στον Παναθηναϊκό. Αντιθέτως, θεραπεία έκαναν οι τραυματίες Γιώργος Κάτρης, Χάβι Ερνάντεθ, Τιν Γεντβάι και Μούσα Σισοκό.

Η προπόνηση του Παναθηναϊκού έγινε με πολλές ελλείψεις, αφού απουσίασαν οι διεθνείς Τάσος Μπακασέτας, Ανδρέας Τετέι, Σωτήρης Κοντούρης, Σβέριρ Ίνγκασον, Αλμπάν Λαφόν, Άνταμ Τσέριν, Φακούντο Πελίστρι, Κάρολ Σβιντέρσκι, Αντριάνο Γιάγκουσιτς, Γιάννης Μπόκος, ενώ ο Σίριλ Ντέσερς έχει ειδική άδεια.

Στα της προπόνησης, οι “πράσινοι” ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo, ακολούθησε άσκηση κυκλοφορίας μπάλας και το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με παιχνίδι στο μισό γήπεδο.