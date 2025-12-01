Παναθηναϊκός: Ατομικό για τον Λαφόν, συνεχίζει την προετοιμασία ο Κυριακόπουλος

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στο Κορωπί μετά την ήττα από την ΑΕΚ στο ντέρμπι της Super League, με τον Αλμπάν Λαφόν να ξεκινάει ατομικό πρόγραμμα και τον Γιώργο Κυριακόπουλο να συνεχίζει τη θεραπεία του.

Τα προβλήματα παραμένουν έτσι για τον Παναθηναϊκό, αφού εκτός των Λαφόν και Κυριακόπουλου, εκτός είναι ακόμη ο Πελίστρι και ο Σάντσες, οι οποίοι και έχουν αγωνιστεί ελάχιστα τη φετινή σεζόν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ενημέρωση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ξεκίνησε η νέα εβδομάδα στον Παναθηναϊκό. Οι Πράσινοι χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Όσοι έπαιξαν βασικοί στον αγώνα με την ΑΕΚ, έκαναν αποθεραπεία. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Πελίστρι, Λαφόν, Σάντσες, ενώ θεραπεία έκανε ο Κυριακόπουλος.