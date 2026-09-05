Παναθηναϊκός: Αυτά είναι τα νούμερα των παικτών για τη νέα μπασκετική σεζόν

Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει εδώ και λίγες ημέρες την προετοιμασία του για τη νέα μπασκετική σεζόν, έχοντας -όπως όλα δείχνουν- ολοκληρώσει το ρόστερ του.
Το μεσημέρι του Σαββάτου (05.09.2026) η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αποκάλυψε τα νούμερα που θα φοράνε στη φανέλα τους οι παίκτες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με την προσοχή να εστιάζεται στα νέα μετεγγραφικά αποκτήματα των “πρασίνων”.
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Ο Σιλβέν Φρανσίσκο διάλεξε το Νο3, ο Μπράνκου Μπάντιο το Νο7, ο Ιάσωνας Βαρβαρίτης το Νο12, ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε το Νο28, ο Ίζακ Μπόνγκα το Νο32 και ο Μουσταφά Φαλ το Νο93.
Ο Σίσκο είχε και πέρυσι στην Ζάλγκιρις το ίδιο νούμερο, ενώ ο Φαλ φορούσε το 10 στον Ολυμπιακό και ο Μπάντιο το μηδέν στη Βαλένθια. Ο Μπόνγκα άφησε το Νο17 που φορούσε στην Παρτίζαν, ενώ ο Γιαμπουσέλε διατήρησε το Νο28 με το οποίο αγωνίστηκε και στους Σίξερς και στους Νικς.
Ο Καλαϊτζάκης επέστρεψε στο Νο0, το οποίο την περασμένη σεζόν φορούσε ο Τι Τζέι Σορτς.
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Our final ROSTER for the 2026-2027 season is set!— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 5, 2026
Are you READY #PAOFans#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/5SEfiUAJML
Οι αριθμοί των “πρασίνων”
Παναγιώτης Καλαϊτζάκης – Νο. 0
Σιλβέν Φρανσίσκο – Νο. 3
Δημήτρης Μωραΐτης – Νο. 6
Μπράνκου Μπάντιο – Νο. 7
Κώστας Σλούκας – Νο. 10
Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις – Νο. 11
Ιάσωνας Βαρβαρίτης – Νο. 12
Νίκος Ρογκαβόπουλος – Νο. 17
Τζέριαν Γκραντ – Νο. 22
Γιάννης Κουζέλογλου – Νο. 24
Κέντρικ Ναν – Νο. 25
Ματίας Λεσόρ – Νο. 26
Γκέρσον Γιαμπουσέλε – Νο. 28
Ίζακ Μπόνγκα – Νο. 32
Χουάντσο Ερνανγκόμεθ – Νο. 41
Ντίνος Μήτογλου – Νο. 44
Λευτέρης Μαντζούκας – Νο. 72
Μουσταφά Φαλ – Νο. 93