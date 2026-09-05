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Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Αυτά είναι τα νούμερα των παικτών για τη νέα μπασκετική σεζόν

Τα νούμερα θα φέρουν στη φανέλα τους τα νέα μετεγγραφικά αποκτήματα της ομάδας του Ομπράντοβιτς
ΦΩΤΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ
ΦΩΤΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI
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Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει εδώ και λίγες ημέρες την προετοιμασία του για τη νέα μπασκετική σεζόν, έχοντας -όπως όλα δείχνουν- ολοκληρώσει το ρόστερ του.

Το μεσημέρι του Σαββάτου (05.09.2026) η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αποκάλυψε τα νούμερα που θα φοράνε στη φανέλα τους οι παίκτες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με την προσοχή να εστιάζεται στα νέα μετεγγραφικά αποκτήματα των “πρασίνων”.

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο διάλεξε το Νο3, ο Μπράνκου Μπάντιο το Νο7, ο Ιάσωνας Βαρβαρίτης το Νο12, ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε το Νο28, ο Ίζακ Μπόνγκα το Νο32 και ο Μουσταφά Φαλ το Νο93.

Ο Σίσκο είχε και πέρυσι στην Ζάλγκιρις το ίδιο νούμερο, ενώ ο Φαλ φορούσε το 10 στον Ολυμπιακό και ο Μπάντιο το μηδέν στη Βαλένθια. Ο Μπόνγκα άφησε το Νο17 που φορούσε στην Παρτίζαν, ενώ ο Γιαμπουσέλε διατήρησε το Νο28 με το οποίο αγωνίστηκε και στους Σίξερς και στους Νικς.

Ο Καλαϊτζάκης επέστρεψε στο Νο0, το οποίο την περασμένη σεζόν φορούσε ο Τι Τζέι Σορτς.

Οι αριθμοί των “πρασίνων”

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης – Νο. 0

Σιλβέν Φρανσίσκο – Νο. 3

Δημήτρης Μωραΐτης – Νο. 6

Μπράνκου Μπάντιο – Νο. 7

Κώστας Σλούκας – Νο. 10

Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις – Νο. 11

Ιάσωνας Βαρβαρίτης – Νο. 12

Νίκος Ρογκαβόπουλος – Νο. 17

Τζέριαν Γκραντ – Νο. 22

Γιάννης Κουζέλογλου – Νο. 24

Κέντρικ Ναν – Νο. 25

Ματίας Λεσόρ – Νο. 26

Γκέρσον Γιαμπουσέλε – Νο. 28

Ίζακ Μπόνγκα – Νο. 32

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ – Νο. 41

Ντίνος Μήτογλου – Νο. 44

Λευτέρης Μαντζούκας – Νο. 72

Μουσταφά Φαλ – Νο. 93

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