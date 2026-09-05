Ντόρσεϊ: «Δεν είμαστε καθόλου κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό – Έχω πει ότι θέλω να μείνω»

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην Κρήτη, συμμετέχοντας σε τουρνουά προετοιμασίας, έχοντας παράλληλα το “αγκάθι” της ανανέωσης του συμβολαίου του Τάιλερ Ντόρσεϊ, όπως και της υπόθεσης της κόντρας του με τον Τόμας Γουόκαπ.

Πριν την έναρξη της σημερινής (05.09.2026) προπόνησης, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μίλησε στο “Amerikanos24” και ξεκαθάρισε πως η συμφωνία με τη διοίκηση του Ολυμπιακού, για την επέκταση της συνεργασίας τους, απέχει ακόμα αρκετά.

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Ο διεθνής γκαρντ δήλωσε πως έχει ξεκαθαρίσει στους ιθύνοντες της ομάδας, ποιες είναι οι απαιτήσεις, για να υπογράψει νέο συμβόλαιο και άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, για το επόμενο καλοκαίρι, όταν και μένει ελεύθερος.

Ο Ντόρσεϊ δήλωσε: Ο στόχος μου δεν είναι ποτέ να κάνω κάτι για τέτοιους λόγους. Παίζω το ίδιο κάθε χρόνο. Κάνω τα ίδια πράγματα κάθε χρόνο. Προς το παρόν, δεν είμαστε καθόλου κοντά σε κάποια συμφωνία. Τους είπα ότι θέλω να μείνω εδώ από τότε που τελείωσε η σεζόν. Αυτό είναι εκτός του ελέγχου μου. Μπορώ να ελέγξω μόνο αυτά που εξαρτώνται από εμένα. Έτσι, είμαστε εδώ που είμαστε.

Για το μέλλον μου, θα δούμε τι θα γίνει. Η συγκέντρωσή μου δεν είναι εκεί. Απλά να ξεκινήσω τη σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να κάνω αυτό που κάνω συνήθως. Δεν αλλάζω τακτική όσον αφορά ορισμένα πράγματα. Η νοοτροπία μου είναι η ίδια»».