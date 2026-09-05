Νιούκαστλ – Μπόρνμουθ 2-2: Νέα γκέλα για τους γηπεδούχους στην Premier League, γλύτωσαν την ήττα στα τελευταία λεπτά

Η Νιούκαστλ βρέθηκε να χάνει (0-2) μέσα στην έδρα της, αλλά κατάφερε να πάρει το βαθμό της ισοπαλίας. Η Μπόρνμουθ πλησίασε στην πρώτη της φετινή νίκη στην Premier League, αλλά έφυγε από το “Σεν Τζέιμς Παρκ” με το 2-2, δεχόμενη την ισοφάριση στο 88΄.

Με το βαθμό αυτό, η Νιούκαστλ έφτασε τους 5, έχοντας μια νίκη και άλλη μια ισοπαλία, τις 3 πρώτες αγωνιστικές της Premier League. Απ’ την άλλη, η Μπόρνμουθ -που ξεκίνησε με ήττα το πρωτάθλημα- έχει δυο σερί ισοπαλίες (2 βαθμοί).

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Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ μόλις στο 9′ με τον Μάρκους Ταβερνίερ, ενώ στο 35′ απέκτησαν προβάδισμα δύο τερμάτων, όταν ο Μάλικ Τιάου έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 0-2.

Η Νιούκαστλ αντέδρασε πριν από την ανάπαυλα (37′) με τον ο Χάρβεϊ Μπαρνς να μειώνει σε 1-2. Στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι πίεσαν για την ισοφάριση και το κατάφεραν λίγο πριν το τέλος του αγώνα (88′), με τον Τζέικομπ Ράμσεϊ να κάνει το 2-2 και να δίνει στις “καρακάξες” το βαθμό.