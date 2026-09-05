Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Η αποστολή του Λίσι για το πρώτο του ντέρμπι στη Super League

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το πρώτο ντέρμπι της ομάδας -αλλά και του Αλέσιο Λίσι- στη φετινή Super League, στην έδρα του Παναθηναϊκού (06.08.2026, 21:30, newsit.gr).

Ο ΠΑΟΚ πηγαίνει στη “μεγάλη” αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής της Super League χωρίς τον τραυματία Παντελή Χατζηδιάκο και τον τιμωρημένο Γκρεγκ Τέιλορ.

#Squadlist Η αποστολή της ομάδας μας για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ. #PAOPAOK #slgr #NewEra



🔗https://t.co/pboWcaHBDQ pic.twitter.com/E19IQIrOQQ — PAOK FC (@PAOK_FC) September 5, 2026

Η αποστολή του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Κένι, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Μπαταούλα, Γιαννούλης, Μπάμπα, Θυμιάνης, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Πέλκας, Σορετίρε, Τάισον, Άλι, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ, Μύθου