Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Η αποστολή του Λίσι για το πρώτο του ντέρμπι στη Super League

Με αυτούς θα πάει ο ΠΑΟΚ να αγωνιστεί στο ΟΑΚΑ
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το πρώτο ντέρμπι της ομάδας -αλλά και του Αλέσιο Λίσι- στη φετινή Super League, στην έδρα του Παναθηναϊκού (06.08.2026, 21:30, newsit.gr).

Ο ΠΑΟΚ πηγαίνει στη “μεγάλη” αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής της Super League χωρίς τον τραυματία Παντελή Χατζηδιάκο και τον τιμωρημένο Γκρεγκ Τέιλορ.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Κένι, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Μπαταούλα, Γιαννούλης, Μπάμπα, Θυμιάνης, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Πέλκας, Σορετίρε, Τάισον, Άλι, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ, Μύθου

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
176
156
123
85
77
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo