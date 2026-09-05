Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Μπεν Σέλντον στους «16» του US Open

Ο Μπεν Σέλτον θα είναι ο αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά στον 4ο γύρο του US Open. Μετά από μια μεγάλη “μάχη”, ο Αμερικανός (Νο. 9 στον κόσμο) νίκησε τον Ντένις Σαποβάλοφ (Νο. 48) με 7-6 (7/3), 6-7 (7/5), 6-3, 6-4 και πήρε το “εισιτήριο” για τους “16” του Grand Slam.

Αναγκασμένος να αποσυρθεί λόγω τραυματισμού στον τρίτο γύρο πέρυσι, ο Μπεν Σέλντον επιστρέφει στον γύρο των «16» του US Open για πρώτη φορά από το 2023 και φέτος έχει μπροστά του τον φορμαρισμένο, Στέφανο Τσιτσιπά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το να σερβίρω δύο φορές για το σετ και να το χάσω (το δεύτερο σετ) ήταν δύσκολο», είπε ο Σέλτον μετά τη νίκη του. «Έπρεπε να καθαρίσω το μυαλό μου και να συγκεντρωθώ ξανά. Είμαι χαρούμενος με το πώς επέστρεψα», τόνισε.

Θυμίζουμε ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς πραγματοποίησε μια από τις καλύτερες εμφανίσεις του -εδώ και καιρό- και επικράτησε 3-1 του Γίρι Λεχέτσκα.

Τσιτσιπάς και Σέλντον έχουν αναμετρηθεί μόλις μια φορά στο παρελθόν, το 2023 στο Σινσινάτι, με τον Έλληνα πρωταθλητή να επικρατεί με 2-0 (και τα δυο σετ κρίθηκαν στο τάι μπρέικ).