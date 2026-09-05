Ο Τάσος Μπακασέτας στην Κύπρο για να υπογράψει στον ΑΠΟΕΛ

Λίγο πριν «γράψει» το νέο κεφάλαιο της ποδοσφαιρικής του καριέρας βρίσκεται ο Τάσος Μπακασέτας. Ο 33χρονος μεσοεπιθετικός ταξίδεψε στην Κύπρο, για να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον ΑΠΟΕΛ.

Ο Τάσος Μπακασέτας δεν υπολογιζόταν από τον Τζέικομπ Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό, με αποτέλεσμα να ψάξει για τον επόμενο σταθμό του και να τα βρει με τον ΑΠΟΕΛ.

Ο Μπακασέτας θα περάσει από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και έπειτα θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τον ΑΠΟΕΛ. Προπονητής της κυπριακής ομάδας είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος, ενώ στο ρόστερ της ομάδας βρίσκονται οι Ντάνιελ Μαντσίνι, Φίλιπ Τζούριτσιτς, Δημήτρης Λημνιός.