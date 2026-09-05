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Αθλητικά

Γιάννης Βρούτσης: «Μπαίνουν μπουλντόζες στο Καυτανζόγλειο – Είμαστε στις τελικές διαδικασίες για το Αλεξάνδρειο»

Ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού έκανε δηλώσεις που ενδιαφέρουν τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ και τον μπασκετικό Άρη
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Ο Γιάννης Βρούτσης εγκαινίασε το περίπτερο του Υπουργείου Αθλητισμού στις εγκαταστάσεις της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και οι δηλώσεις του είχαν αθλητικό ενδιαφέρον, για τις ομάδες της πόλης.

Μιλώντας στο ΑΠΕ, ο Γιάννης Βρούτσης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων τα αθλητικά έργα που γίνονται και στη Θεσσαλονίκη: «Αυτή τη στιγμή υλοποιούνται σε όλη τη χώρα 792 αθλητικά έργα με προϋπολογισμό περίπου 655 εκατομμύρια ευρώ και με πλήρη διαφάνεια. Με τον Πρωθυπουργό υπογράψαμε, παρουσία των ανθρώπων του ΔΣ του ΠΑΟΚ, για τα 11,5 εκατομμύρια ευρώ για τα έργα στο Καυτανζόγλειο.

Μέχρι τις 10 Οκτωβρίου βγαίνουν τα τεύχη δημοπράτησης και μέσα στον Νοέμβριο θα έχουμε τον ανάδοχο. Κάτι που σημαίνει πως μέσα στο έτος στο Καυτανζόγλειο μπαίνουν οι μπουλντόζες το οποίο έχει ανοιχτές τις πόρτες του και για τον Ηρακλή και για τον ΠΑΟΚ.

Και για τον Άρη ετοιμαζόμαστε να κάνουμε το ίδιο που κάναμε με την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, να του δώσουμε με θεσμικό τρόπο το Αλεξάνδρειο Μέλαθρο. Είμαστε στις τελευταίες διαδικασίες».

Πριν την ομιλία του, ο κ. Βρούτσης τιμήθηκε με μετάλλιο από το «Τζάμπολ Αγάπης», δράση που μέσω του μπάσκετ φέρνει κοντά νέους και νέες με ή και χωρίς αναπηρία ενώ πραγματοποιήθηκαν και διάφορες αθλητικές δραστηριότητες παρουσία παιδιών από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, του Άρη και του Ηρακλή.

«Μόνο ένας δρόμος υπάρχει, ο δρόμος του αθλητισμού με τις αξίες που τον διέπουν », τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Βρούτσης.

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