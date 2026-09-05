Στέφανος Τσιτσιπάς: Ξημερώματα Δευτέρας η αναμέτρηση με τον Μπεν Σέλτον για τους «16» του US Open

Ο Μπεν Σέλτον (Νο9) είναι ο αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά (Νο53) για την είσοδο στα προημιτελικά του US Open, με τους δυο τενίστες να ξεπερνούν τα εμπόδια των Ντένις Σαποβάλοφ και Γίρι Λεχέτσκα, αντίτοιχα.

Τόσο ο Στέφανος Τσιτσιπάς (νο 53 στον κόσμο) όσο και ο Μπεν Σέλτον (νο9 στον κόσμο) θα αγωνιστούν για πρώτη φορά στην καριέρα τους στον 4ο γύρο του US Open. Οι δυο τους έχουν αναμετρηθεί μόλις μια φορά στο παρελθόν, το 2023 στο Σινσινάτι, με τον Έλληνα πρωταθλητή να επικρατεί με 2-0 (και τα δυο σετ κρίθηκαν στο τάι μπρέικ).

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Η μεταξύ τους αναμέτρηση τους “16” του US Open θα διεξαχθεί στο “Arthur Ashe”, τα ξημερώματα της Δευτέρας (07.09.2026). Το παιχνίδι αναμένεται να κάνει πρώτο σερβίς μετά τις 02:00 ώρα Ελλάδας, καθώς είναι τρίτο στη σειρά σε αυτό το γήπεδο, ενώ θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Eurosport 1.

Ο νικητής της αναμέτρησης θα προκριθεί στους «8» του αμερικανικού Grand Slam και εκεί θα βρει απέναντί του τον νικητή του αγώνα ανάμεσα σε Κάρλος Αλκαράθ και Τόμι Πολ.