Παναθηναϊκός: Δείπνησαν με την Πρέσβειρα της Αυστραλίας πριν το Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού, πριν ταξιδέψουν στην Αυστραλία για το 7ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», δείπνησαν με την Πρέσβειρα της Αυστραλίας, Αλίσον Ντάνκαν.

Ο Παναθηναϊκός έχει αρχίσει ήδη να κινείται σε ρυθμούς Αυστραλίας, καθώς λίγο πριν ταξιδέψει στην πρωτεύουσα της Ωκεανίας, που θα πραγματοποιηθεί το 7ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» δέχτηκε δείπνο στην Αυστραλιανή Κατοικία, με όλο το σωματείο να βρίσκεται στην εκδήλωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανάρτηση του «τριφυλλιού»

«Απολαύσαμε μια γεύση αυθεντικής αυστραλιανής φιλοξενίας με ένα αποχαιρετιστήριο μπάρμπεκιου που παρέθεσε η Πρέσβειρα της Αυστραλίας, Άλισον Ντάνκαν, στην Αυστραλιανή Κατοικία, προτού η ομάδα ξεκινήσει το ιστορικό της ταξίδι στην Αυστραλία για το 7ο Τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος αργότερα αυτή την εβδομάδα»

View this post on Instagram A post shared by Panathinaikos BC (@paobcgr)

Να θυμίσουμε, ότι το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» θα πραγματοποιηθεί στις 21 Σεπτεμβρίου 2025.