Παναθηναϊκός: «Δεν υπάρχει καμία προσέγγιση για την απόκτηση του μετοχικού πακέτου της ΠΑΕ»

Ενημέρωσε τους φιλάθλους των πρασίνων για τα σενάρια πώλησης της ΠΑΕ
Παναθηναϊκός
Σημαιάκι του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση για ορισμένα σενάρια σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ομάδας, θέλοντας να ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει καμία προσέγγιση για το μετοχικό πακέτο.

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει απολύτως καμία προσέγγιση, επαφή, ενδιαφέρον, έμμεσα ή άμεσα, από οποιονδήποτε για την απόκτηση του μετοχικού πακέτου της.

Είναι απολύτως φανερό και οφείλουμε να ενημερώσουμε τους φιλάθλους του συλλόγου μας, ότι τα συγκεκριμένα σενάρια είναι πλήρως κατευθυνόμενα και διακινούνται από ανταγωνιστική ομάδα», αναφέρει η ΠΑΕ στην ανακοίνωσή της.

