Ο Γιουσούφ Γιαζίτσι του Ολυμπιακού υπέστη ρήξη χιαστού στο ίδιο γόνατο

Ραντεβού με την ατυχία είχε ξανά ο επιθετικός των Πειραιωτών
Σοκ στον Ολυμπιακό με Γιουσούφ Γιαζίτσι. Ο Τούρκος επιθετικός αποχώρησε με ενοχλήσεις από την προπόνηση της Τετάρτης (06.05.2026) και οι εξετάσεις έδειξαν πως υπέστη ρήξη χιαστού στο γόνατο.

Θυμίζουμε ότι ο Γιουσούφ Γιαζίτσι είχε υποστεί ρήξη χιαστού στο ίδιο γόνατο την περασμένη σεζόν, στην εκτός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Αστέρα Τρίπολης. Ένας τραυματισμός που θα κρατήσει τον παίκτη εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου έξι μήνες!

“Μείνε δυνατός και γίνε σύντομα καλά Γιουσούφ”, ανέφεραν οι Πειραιώτες, με μήνυμά τους μέσω των social media. Τη φετινή σεζόν ο 29χρονος Τούρκος επιθετικός μετράει 27 συμμετοχές με επτά γκολ και 6 ασίστ (21 στο πρωτάθλημα με 2 γκολ και 2 ασίστ).

Η ανάρτηση του Ολυμπιακού για τον Γιαζίτσι

