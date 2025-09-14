Παναθηναϊκός: Έντονος προβληματισμός με το κακό ξεκίνημα της ομάδας του Ρουί Βιτόρια στη Super League

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα 3-2 από την Κηφισιά και –έχοντας δώσει δυο ματς στο πρωτάθλημα- έμεινε στον 1 βαθμό στη βαθμολογία της Super League.

Η εικόνα των πράσινων, αλλά και το κακό ξεκίνημα στη σεζόν έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στις τάξεις του Παναθηναϊκού, με το δεύτερο διαδοχικό «στραβοπάτημα» στο πρωτάθλημα (σ.σ. μετά το 1-1 με τον Λεβαδειακό στη Λεωφόρο) να μεγαλώνει την.. γκρίνια.

Ο Ρουί Βιτόρια ανέλαβε την ευθύνη για την ήττα του Παναθηναϊκού, στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι. «Ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Εγώ είμαι ο κύριος υπεύθυνος. Κυρίως εγώ. Τις ημέρες που σταματήσαμε λόγω των Εθνικών κάναμε πολύ καλές προπονήσεις» ανέφερε χαρακτηριστικά ο προπονητής του Παναθηναϊκού.

Την ίδια στιγμή, ο εκνευρισμός στον κόσμο του Παναθηναϊκού φαίνεται πως μεγαλώνει, με τους οπαδούς που βρέθηκαν στο ματς του Πανθεσσαλικού να αποδοκιμάζουν, αλλά και να πετούν μέχρι και καρεκλάκια.

Η αλλαγή στο αγωνιστικό πρόσωπο του Παναθηναϊκού θεωρείται επιβεβλημένη, προκειμένου να «στρώσει» η κατάσταση, με το «τριφύλλι» όμως να έχει μπροστά του το εντός έδρας ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.