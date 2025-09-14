Παναθηναϊκός: Κίνδυνος για τιμωρία της Λεωφόρου – Οπαδοί πέταξαν καθίσματα προς τους παίκτες στο Πανθεσσαλικό

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε ήττα – σοκ από την Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό με 3-2, με τον Σόουζα να πετυχαίνει στο 90+4′ το νικητήριο γκολ της ομάδας του.

Έτσι, μετά από δυο ματς στη Super League (σ.σ. δεν έδωσε το ματς της πρεμιέρας) ο Παναθηναϊκός έχει μια ισοπαλία (1-1 με τον Λεβαδειακό) και μια ήττα, μια αγωνιστική πριν υποδεχθεί τον Ολυμπιακό.

Η ατμόσφαιρα στον Παναθηναϊκό «μυρίζει» μπαρούτι! Στο Πανθεσσαλικό βρέθηκαν και φίλοι του «τριφυλλιού», οι οποίοι στο τέλος του παιχνιδιού αποδοκίμασαν τους παίκτες του Ρουί Βιτόρια για την εικόνα τους και το αποτέλεσμα της αναμέτρησης.

Οι πράσινοι, καθώς όδευαν προς τα αποδυτήρια, παρέμειναν σιωπηλοί μπροστά στο πέταλο. Οι οπαδοί δεν αντέδρασαν μόνο με γιούχα αλλά πέταξαν και καθίσματα προς τους παίκτες. Μια κίνηση που μπορεί να φέρει και τιμωρία της έδρας, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την επόμενη αγωνιστική τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι «αιωνίων».