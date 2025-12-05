Συμβαίνει τώρα:
Παναθηναϊκός: Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Αλμπάν Λαφόν, επανέρχεται και ο Φακούντο Πελίστρι

Θετικά νέα από την προπόνηση του Παναθηναϊκού
Ο Λαφόν σε προπόνηση του Παναθηναϊκού (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Λαφόν σε προπόνηση του Παναθηναϊκού (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Μειώνονται τα προβλήματα για τον Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό, αφού ο Αλμπάν Λαφόν επέστρεψε στις προπονήσεις της ομάδας, ενώ μέρος του προγράμματος έβγαλε και ο Φακούντο Πελίστρι.

Ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται στο Κορωπί για το ματς με την ΑΕΛ Novibet στη Super League και ο Αλμπάν Λαφόν προπονήθηκε κανονικά με τους συμπαίκτες του, ενώ ο Φακούντο Πελίστρι ξεκίνησε την… αντίστροφη μέτρηση για να επανέλθει στην αγωνιστική δράση.

Η ενημέρωση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ξεκίνησε την Παρασκευή η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το εκτός έδρας παιχνίδι πρωταθλήματος με αντίπαλο την ΑΕΛ (7/12, 17:30).

Το πρόγραμμα διεξήχθη υπό συνεχή βροχόπτωση και ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και ολοκληρώθηκε με παιχνίδι. Στο πρόγραμμα επέστρεψε ο Λαφόν, ενώ μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Πελίστρι. Ατομικό πρόγραμμα έκανε ο Σάντσες και θεραπεία ο Κυριακόπουλος.

