Μετά τους Πάρις Λι και Νέιτ Γουόλτερς, ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε και τον Ντέρικ Γουίλιαμς, ο οποίος και δεν θα βρίσκεται στο ρόστερ των “πρασίνων” τη νέα σεζόν.

Παρά το καλό ξεκίνημα με τη φανέλα του “τριφυλλιού”, ο Γουίλιαμς δεν κατάφερε να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό και ειδικά με τον Χρήστο Σερέλη στον πάγκο της ομάδας, αγωνίστηκε ελάχιστα με τον Παναθηναϊκό.

Ως εκ τούτου αποτελεί κι επίσημα παρελθόν από τους “πράσινους”, με την ΚΑΕ να τον ευχαριστεί για την προσφορά του και να του εύχεται τα καλύτερα για τη συνέχεια της καριέρας του, με μία ανάρτηση στα social media.

Thank you, @DWXXIII! We wish you all the best for your future! 🤝#WeTheGreens #paobc pic.twitter.com/QV40bL3i3N