Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας: Νέος «τελικός» για τους «πράσινους» στη Euroleague

Ο Παναθηναϊκός δεν έχει πλέον πολλά περιθώρια στη “μάχη” για την πρώτη 6άδα της Euroleague και το εντός έδρας παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα στην 32η αγωνιστική (20/03/26, 21:15, Live από το Newsit.gr), μπορεί να χαρακτηριστεί και… τελικός.

Μετά τ νίκη “ανάσα” επί της Ζαλγκίρις Κάουνας, ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί ξανά μπροστά στους οπαδούς του στο “κατάμεστο” Telekom Center Athens, κόντρα σε ένα Ερυθρό Αστέρα, που “παλεύει” με τη σειρά του για την πρόκριση στα πλέι οφ της Euroleague.

Οι “πράσινοι” θα έχουν μάλιστα και πάλι γεμάτο το “οπλοστάσιό” τους, αφού η επιστροφή του Ματίας Λεσόρ έχει… λύσει τα χέρια του Εργκίν Αταμάν, ο οποίος μένει όμως να φανεί τι θα κάνει με την περίπτωση του Ρισόν Χολμς, τον οποίο έθεσε προ των ευθυνών του κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ΑΕΚ.

Από εκεί και πέρα, κανονικά αναμένεται να αγωνιστεί ο Κέντρικ Ναν μετά το ταξίδι… αστραπή στις ΗΠΑ, για να παραστεί στην κηδεία της γιαγιάς του, με τους “πράσινους” να μη αντιμετωπίζουν άλλα σημαντικά προβλήματα.

Κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, ο Παναθηναϊκός θα ψάξει τη 18η νίκη του στη Euroleague, όσες έχει ήδη ο Ερυθρός Αστέρας, που με ρεκόρ 18-13 βρίσκεται στην 6η θέση της κατάταξης.