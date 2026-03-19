Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας: Χωρίς Ιζούντου οι Σέρβοι στην Αθήνα

Αντίθετα στην Αθήνα, μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, ταξίδεψε ο Χασιέλ Ριβέρο
Χωρίς τον Εμπούκα Ιζούντου θα αντιμετωπίσει ο Ερυθρός Αστέρας τον Παναθηναϊκό (20/3, 21:15) για την 32η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα, με τη νίκη να είναι μονόδρομος για τους πράσινους. Από την πλευρά τους, οι Σέρβοι ψάχνουν ένα μεγάλο διπλό που θα τους εδραιώσει στην πρώτη εξάδα.

Οι ερυθρόλευκοι δεν έχουν σημαντικές απουσίες στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, με εξαίρεση τον Εμπούκα Ιζούντου.

Ο Αφρικανός σέντερ ταλαιπωρείται από ένα τράβηγμα και θα χάσει τον αγώνα με τους πράσινους. 

Σε 27 αναμετρήσεις στη φετινή Euroleague, ο 29χρονος Νιγηριανός έχει μέσο όρο 8 πόντους, 4.3 ριμπάουντ και 10.2 βαθμούς αξιολόγησης σε 14’31” συμμετοχής.

Αντίθετα στην Αθήνα, μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, ταξίδεψε ο Χασιέλ Ριβέρο, ο οποίος δεν έχει αγωνιστεί ακόμη στη φετινή σεζόν.

