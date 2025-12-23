Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Φακούντο Πελίστρι και Ρενάτο Σάντσες επιστρέφουν μετά τη διακοπή – Ερωτηματικό ο Γιώργος Κυριακόπουλος

Την επάνοδο των τραυματιών περιμένει το 2026 ο Παναθηναϊκός
Ο Σάντσες με τον Κυριακόπουλο σε αγώνα του Παναθηναϊκού (ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ / EUROKINISSI)
Ο Σάντσες με τον Κυριακόπουλο σε αγώνα του Παναθηναϊκού (ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε με άσχημο τρόπο το 2025, αφού με τη νέα ήττα από τον ΠΑΟΚ έμεινε ακόμη πιο μακριά από τους πρωτοπόρους της Super League, αλλά μετά τη διακοπή ελπίζει ότι θα έχει πιο “γεμάτο” ρόστερ.

Πέραν των μετεγγραφών που αναμένεται να κάνει ο Παναθηναϊκός, ο Ράφα Μπενίτεθ περιμένει και την επιστροφή των τραυματιών, με τον Γιώργο Κυριακόπουλο σε πρώτο πλάνο.

Με τους Φακούντο Πελίστρι και Ρενάτο Σάντσες να είναι ήδη έτοιμοι και να περιμένουν την επανέναρξη των υποχρεώσεων της ομάδας τους για να επιστρέψουν στην ενεργό δράση, ο Γιώργος Κυριακόπουλος αποτελεί το μοναδικό “ερωτηματικό” για τους “πράσινους”. Ο διεθνής αριστερός μπακ ξεκίνησε εξαιρετικά τη σεζόν, αλλά ένα οστικό οίδημα στον αστράγαλο, τον έχει αφήσει εκτός τον τελευταίο μήνα, με την απουσία του να έχει γίνει αισθητή στην ομάδα.

Ο 29χρονος ποδοσφαιριστής συνεχίζει τη θεραπεία του στο Κορωπί και οι “πράσινοι” ελπίζουν ότι και αυτός θα είναι έτοιμος να αγωνιστεί μέσα στον Ιανουάριο του 2026.

