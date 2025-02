Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε: Εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ από τους οπαδούς του «τριφυλλιού»

Οι φίλοι του Παναθηναϊκού έκαναν μια τρομερή ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ κατά την διάρκεια του αγώνα των «πράσινων» απέναντι στην Φενέρμπαχτσε, με αφορμή την συμπλήρωση των 117 χρόνων από την ίδρηση του συλλόγου.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξένησε την Φενέρμπαχτσε για την 25η αγωνιστική της Euroleague, σε ένα παιχνίδι με τεράστιο ενδιαφέρον. Με αφορμή τα 117α γενέθλια της ομάδας την Δευτέρα (3/02/25), οι οργανωμένοι οπαδοί των «πράσινων» θέλησαν να δημιουργήσουν ένα εκπληκτικό κορεό και να πετάξουν εκατοντάδες χαρτάκια, προκειμένου να τιμήσουν την συγκεκριμένη ημέρα.

Όπως είναι λογικό η ατμόσφαιρα ήταν κάτι παραπάνω από τρομερή, με τους παίκτες να κοιτάζουν εξτασιασμένοι.

WE ARE PANATHINAIKOS



117 YEARS OF HISTORY #WeTheGreens #paobcaktor pic.twitter.com/pUomjFWuLZ