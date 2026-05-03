Αθλητικά

Ο Μέσι είχε γκολ και ασίστ στην σοκαριστική ήττα της Ίντερ Μαϊάμι από την Ορλάντο Σίτι

Η ομάδα του Αργεντινού ηττήθηκε 3-4, ενώ βρέθηκε να προηγείται 3-0 στο 34ο λεπτό του αγώνα
Ο Μέσι πανηγυρίζει το γκολ του/ Mandatory Credit: Jim Rassol-Imagn Images

Ο Λιονέλ Μέσι έκανε καταπληκτική εμφάνιση στο 100ό ματς του με τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι, όμως η ομάδα του ηττήθηκε 3-4 από την Ορλάντο Σίτι, που έκανε μυθική ανατροπή.

Η Ίντερ Μαϊάμι έκανε το 1-0 με τον Φρέι στο 4′ και ο Σεγκόβια σκόραρε το δεύτερο γκολ της ομάδας του, μετά από ασίστ του Μέσι στο 25′. Ο Αργεντινός σταρ έκανε το 3-0 με τον πιο Μέσι τρόπο, μετά από συνεργασία με τον Σουάρες και όλα έδειχναν ότι το ματς θα είναι γιορτή.

 

Ο Ογιέντα, όμως είχε αντίθετη άποψη και με χατ τρικ ισοφάρισε σε 3-3 στο 78′. Ο πρωταγωνιστής της Ορλάντο Σίτι είχε και την ασίστ στον Σπάισερ, που στο 90+3′ πάγωσε την έδρα της Ίντερ Μαϊάμι «έγραψε» το τελικό 3-4.

 

Στην τρίτη θέση είναι πλέον η ομάδα των Μέσι και Σουάρες με 19 βαθμούς, με το Νάσβιλ να προηγείται στη βαθμολογία του MLS.

