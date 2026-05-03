Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Η Ένωση θέλει να «αγκαλιάσει» το πρωτάθλημα με νίκη στο αθηναϊκό ντέρμπι της Λεωφόρου

Παναθηναϊκός και ΑΕΚ κοντράρονται στο τελευταίο αθηναϊκό ντέρμπι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας για την 3η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League (03/05/26, 21:00, Newsit.gr, Cosmote Sport 1) με την Ένωση να ψάχνει μία νίκη τίτλου.

Η απόσταση των δύο ομάδων στη βαθμολογία της Super League είναι μεγάλη. Η ΑΕΚ είναι στην πρώτη θέση με 66 βαθμούς και ο Παναθηναϊκός είναι τέταρτος με 50. Οι δύο ομάδες έχουν διαφορετικούς στόχους, με την Ένωση να θέλει τη νίκη που θα της εξασφαλίσει ότι θα είναι στο +5 από τον Ολυμπιακό, ανεξάρτητα από το ντέρμπι της Τούμπας.

Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να ελπίζει σε πολλά περισσότερα από την 4η θέση. Σίγουρα θα παλέψει να προσπεράσει τον ΠΑΟΚ, που είναι στο +8 και στην 3η θέση, όμως θα είναι δύσκολο να το κάνει με μόλις τέσσερις αγώνες να απομένουν. Ο Μπενίτεθ δήλωσε ξανά ότι η τέταρτη θέση είναι επίτευγμα, τονίζοντας ότι δεν είναι αρκετή για τον κόσμο του «τριφυλλιού».

Οι πράσινοι δεν θα έχουν τον Ρενάτο Σάντσες στη διάθεσή τους, διότι ένιωσε ενοχλήσεις και έμεινε εκτός αποστολής, στην οποία επέστρεψαν οι Έρικ Πάλμερ-Μπράουν και Ανάς Ζαρουρί.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Πελίστρι, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.

Η ΑΕΚ θέλει μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος να συνεχίσει τις εντυπωσιακές της εμφανίσεις. Μάνταλος και Γιόβιτς ξεπέρασαν τα προβλήματά τους και θα είναι στη διάθεση του Νίκολιτς, ο οποίος δεν ανακοίνωσε αποστολή, όπως συνηθίζει.

Ο Σέρβος στράικερ έχει πετύχει 7 γκολ κόντρα στους πράσινους φέτος στις δύο νίκες της ομάδας του, όμως έχει να αγωνιστεί από τη Μ. Πέμπτη (09/04/26) και το πρώτο ματς με τη Ράγιο Βαγεκάνο, με τον Ζίνι να καλύπτει και με το παραπάνω την απουσία του.

Οι οπαδοί της ΑΕΚ στήριξαν ξανά τους παίκτες στην τελευταία προπόνηση στην Allwyn Arena, αφού 12.000 άνθρωποι μαζεύτηκαν στη Νέα Φιλαδέλφεια για να «ντοπάρουν» ψυχολογικά τους παίκτες για να κάνουν το διπλό στη Λεωφόρο.

Διαιτητής του αγώνα θα είναι ο Τούρκος, Μέλερ, ενώ στο VAR θα είναι ο Ολλανδός, Ρούπερτι.

Οι πιθανές ενδεκάδες των ομάδων

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Ερνάντεθ, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Μπακασέτας (Κοντούρης), Ταμπόρδα, Αντίνο (Πελίστρι), Τετέι.

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μάριν, Πινέδα, Κοϊτά, Περέιρα (Γκατσίνοβιτς), Βάργκα, Ζίνι (Γιόβιτς).