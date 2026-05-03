Σέλτικς – Σίξερς 100-109: Η Φιλαδέλφεια γύρισε από το 3-1 και προκρίθηκε στους «4» της Ανατολής στα πλέι οφ του NBA

Οι Σίξερς έκαναν τρομερή ανατροπή στη σειρά των πλέι οφ του NBA για να προκριθούν στο δεύτερο γύρο. Στο Game 7 ολοκλήρωσαν την έκπληξη κερδίζοντας 100-109 στην έδρα των Σέλτικς.

Πριν ξεκινήσει η σειρά αγώνων ανάμεσα στους Σέλτικς και τους Σίξερς, άπαντες είχαν ξεγραμμένη τη Φιλαδέλφεια, ειδικά όταν το σκορ του ζευγαριού ήταν στο 3-1 υπέρ της Βοστώνης. Η παρέα του Εμπίντ, όμως είχε άλλη άποψη με και τρεις σερί νίκες πήρε το εισιτήριο για το δεύτερο γύρο του NBA.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τζόελ Εμπίντ έκανε τρομερή εμφάνιση για δώσει την πρόκριση στους Σίξερς στην επόμενη φάση του NBA. Ο σέντερ των νικητών είχε 34 πόντους, 12 ριμπάουντ και 6 ασίστ στην τρίτη διαδοχική νίκη επί των Σέλτικς.

Ο Μάξι ακολούθησε στο σκοράρισμα και με 30 πόντους, 11 ριμπάουντ και 7 ασίστ συνέβαλε τα μέγιστα στη νίκη της ομάδας του, όπως και ο Έντζκομπ, που ολοκλήρωσε το Game 7 με 23 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Για τους Σέλτικς, οι Μπράουν και Γουάιτ ξεχώρισαν με 33 και 26 πόντους αντίστοιχα, ενώ εμφανής ήταν η απουσία του Τέιτουμ από το τελευταίο παιχνίδι της σειράς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Σίξερς στο δεύτερο γύρο των πλέι οφ του NBA θα κοντραριστούν με τους Νικς με στόχο την είσοδο στα ημιτελικά της Ανατολής.