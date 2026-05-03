Αποθέωση Βαλβέρδε για τα 500 ματς στην Αθλέτικ Μπιλμπάο – Πάρτι στα αποδυτήρια των Βάσκων

Ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού εμφανίστηκε συγκινημένος σε δηλώσεις μετά το ιστορικό του επίτευγμα
Ο Βαλβέρδε σε παιχνίδι της Αθλέτικ Μπιλμπάο/ REUTERS/Vincent West

Η Αθλέτικ Μπιλμπάο νίκησε 4-2 την Αλαβές στο ματς νούμερο 500 του Ερνέστο Βαλβέρδε στον πάγκο των Βάσκων, με τους παίκτες της ομάδας να του κάνουν έκπληξη στα αποδυτήρια του γηπέδου της Αλαβές.

Ο Ινιάκι Γουίλιαμς έδωσε στον Ερνέστο Βαλβέρδε και τον βοηθό του μία φανέλα της Αθλέτικ Μπιλμπάο με το νούμερο 500 για να τους τιμήσει για το ιστορικό τους επίτευγμα. Οι παίκτες της ομάδας τραγούδησαν ρυθμικά το όνομα του Βάσκου προπονητή.

Ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού εμφανίστηκε συγκινημένος στις δηλώσεις του και στάθηκε στο ρόλο των παικτών: «Αν έχω φτάσει τα 500 παιχνίδια με την Αθλέτικ, είναι γιατί οι παίκτες με ακολούθησαν. Το πιο σημαντικό που πρέπει να έχεις, και αυτό που ψάχνουν όλοι οι προπονητές, είναι να σε ακολουθούν οι παίκτες.

Έχω φτάσει τα 500 παιχνίδια με την Αθλέτικ σε μεγάλο βαθμό γιατί οι παίκτες ακολούθησαν την ιδέα μου».

 

Ο Βάσκος προπονητής μετά την ολοκλήρωση της σεζόν θα αποχωρήσει από τον πάγκο της ομάδας μετά από τέσσερα χρόνια παρουσίας του εκεί. Σε 500 αγώνες στην τεχνική ηγεσία των Βάσκων έχει 230 νίκες, 113 ισοπαλίες και 157 ήττες.

