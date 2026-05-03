Θλίψη στην οικογένεια του Ολυμπιακού: Πέθανε ο Στάθης Γαβάκης, θρυλικός εκφωνητής σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ

Μία θρυλική φωνή που μεγάλωσε γενιές έσβησε για πάντα, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένεια του Ολυμπιακού. Ο Στάθης Γαβάκης σε ηλικία 87 ετών έφυγε από τη ζωή.

Ο εκφωνητής του Ολυμπιακού που συντρόφευε με τη φωνή του για πολλά χρόνια τα ματς των Πειραιωτών σε «Γ. Καραϊσκάκης» και ΣΕΦ έχασε τη μάχη με τη ζωή με τον διευθυντή εταιρικής επικοινωνίας των ερυθρολεύκων, Νίκο Γαβαλά, να κάνει γνωστή την είδηση με ανάρτηση στα social media.

Ο Στάθης Γαβάκης βρέθηκε για τελευταία φορά πίσω από το μικρόφωνο του φαληρικού γηπέδου το Μάιο του 2021 σε ένα ματς του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, όπου είχαν κερδίσει 1-0 οι γηπεδούχοι με γκολ του Μασούρα.

Η κηδεία του Στάθη Γαβάκη θα γίνει τη Δευτέρα 4 Μαΐου στο κοιμητήριο του Δήμου Καλλιθέας.

Η αποχαιρετιστήρια ανάρτηση του Νίκου Γαβαλά

«…και ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί με την ακόλουθη σύνθεση.

Πόσες γενιές φιλάθλων του Ολυμπιακού άγγιξε στη ψυχή τους η φωνή του Σταδίου «Γεώργιος Καραϊσκάκης», αλλά και του Σταδίου «Ειρήνης και Φιλίας». Μια φωνή οικεία, ζεστή, που έγινε κομμάτι της ίδιας της εμπειρίας του αγώνα. Για δεκαετίες, ο Στάθης Γαβάκης δεν ήταν απλώς ο εκφωνητής των εντός έδρας αγώνων του Ολυμπιακού.

Για όλους όσοι τον ζήσαμε, ήταν ένας ευγενικός άνθρωπος, χαμηλών τόνων, που υπηρέτησε με συνέπεια, αγάπη και σεβασμό την ομάδα και τον κόσμο της. Στις 12 Μαΐου 2021, φώναξε για τελευταία φορά «γκοοοολ» από το μικρόφωνο του Καραϊσκάκη, όταν ο Γιώργος Μασούρας παραβίασε την εστία του ΠΑΟΚ στη νίκη με 1-0, στον δρόμο προς το 46ο πρωτάθλημα της ιστορίας των «ερυθρόλευκων». Ήταν το τελευταίο κεφάλαιο μιας διαδρομής που ταυτίστηκε με στιγμές χαράς, έντασης και περηφάνειας.

Τα προβλήματα υγείας δεν του επέτρεψαν να «ντύσει» ξανά με τη φωνή του τους αγώνες του αγαπημένου του Ολυμπιακού. Η καρδιά του Στάθη Γαβάκη σταμάτησε να χτυπά σε ηλικία 87 ετών. Όμως η φωνή του θα συνεχίσει να αντηχεί στις εξέδρες της μνήμης μας.

Η οικογένεια του Ολυμπιακού θα τον αποχαιρετήσει τη Δευτέρα στις 11 το πρωί στο κοιμητήριο του Δήμου Καλλιθέας».