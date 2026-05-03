ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός: Ντέρμπι στην Τούμπα με τις δύο ομάδες να «καίγονται» για τη νίκη

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στην Τούμπα για την 3η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League (03/05/26, 19:00, Newsit.gr, Novasports Prime), με τους δύο να έχουν ανάγκη το τρίποντο.

Το ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να έχει πολλή ένταση και πάθος, καθώς το τρίποντο είναι μονόδρομος στη μάχη της κατάκτησης του πρωταθλήματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι γηπεδούχοι είναι σε μία πολύ δύσκολη περίοδο. Προέρχονται από τη βαριά ήττα από την ΑΕΚ με 3-0 στα πλέι οφ της Super League, αλλά και το χαμένο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson από τον ΟΦΗ και δεδομένα μία ακόμα ήττα θα βυθίσει ψυχολογικά και βαθμολογικά ακόμα περισσότερο την ομάδα του Λουτσέσκου.

Οι Πειραιώτες κέρδισαν στη Λεωφόρο τον Παναθηναϊκό 2-0 και πήραν ψυχολογία μετά την ήττα από την ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης», όμως δεν παύουν να είναι στο -5 από την πρωτοπόρο Ένωση και αν δεν φύγουν με το τρίποντο από την Τούμπα ίσως απομακρυνθεί ακόμα περισσότερο το πρωτάθλημα. Οι κιτρινόμαυροι φιλοξενούνται από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο (03/05/26, 21:00).

Ο Λουτσέσκου δεν μπορεί να υπολογίζει στους Χατσίδη, Γιακουμάκη, Καμαρά, Λόβρεν και Ντεσπόντοφ, που συνεχίζουν τις θεραπείες τους, και όπως συνηθίζει δεν έχει ανακοινώσει αποστολή για το πρώτο από τα δύο διαδοχικά ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Super League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε αντίθεση με τον Ρουμάνο προπονητή, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν αντιμετωπίζει προβλήματα, με τους Μπρούνο Ονιεμαέτσι και Κλέιτον να είναι οι δύο μη κοινοτικοί που έμειναν εκτός αποστολής.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Κουρακλής, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Ιταλός, Σότσα, ενώ στο VAR θα είναι ο επίσης Ιταλός, Παϊρέτο.

Οι πιθανές ενδεκάδες των δύο ομάδων

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ (Ζαφείρης), Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γερεμέγεφ.

Ολυμπακός: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Γκαρθία (Μουζακίτης), Ροντινέι, Τσικίνιο, Μάρτινς, Ελ Κααμπί.