Οι οπαδοί της ΑΕΛ Novibet αποθέωσαν την αποστολή στην επιστροφή από τις Σέρρες: «Δεν θα σ’ αφήσω ποτέ» τραγουδούσαν

Οι «βυσσινί» ήρθαν ισόπαλοι με τον Πανσερραϊκό, έχοντας έντονα παράπονα από τη διαιτησία
Η αποθεωτική υποδοχή των οπαδών της ΑΕΛ Novibet τους παίκτες

Η ΑΕΛ Novibet ήταν κοντά σε μία νίκη που θα της έδινε ανάσα παραμονής στη Super League, όμως το γκολ του Καρέλη με πέναλτι έφερε στα ίσα το ματς με τον Πανσερραϊκό και έντονες διαμαρτυρίες από τους Θεσσαλούς, με τους φιλάθλους να στηρίζουν την ομάδα του Φέστα.

Οι οπαδοί της ΑΕΛ Novibet γνωρίζοντας τη δύσκολη συνέχεια στα πλέι άουτ της Super League στάθηκαν δίπλα στους παίκτες και τους επιφύλαξαν αποθεωτική υποδοχή στη Λάρισα, παρά την ισοπαλία με τον Πανσερραϊκό. «Δεν θα σ’ αφήσω ποτέ», τραγουδούσαν στους παίκτες και στο επιτελείο της ομάδας.

Οι «βυσσινί» εξέφρασαν δημόσια τα παράπονά τους για τη διαιτησία του Φωτιά στις Σέρρες και το πέναλτι που σφυρίχτηκε στις καθυστερήσεις του αγώνα για χέρι του Ηλιάδη μέσα στην περιοχή, σε μία φάση που το VAR είχε αντίθετη άποψη.

