Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε: Ο Χολμς πήγε με αίματα στον πάγκο του «τριφυλλιού»

Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τη Φενέρμπαχτσε για την 28η αγωνιστική της Euroleague, αλλά στάθηκε άτυχος στο ξεκίνημα του αγώνα, με τον τραυματισμό του Ρισόν Χολμς.

Στη δεύτερη περίοδο της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε, ο Ρισόν Χολμς δέχθηκε ένα χτύπημα στο πρόσωπο και γέμισε αίματα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να δεχθεί τις πρώτες βοήθειες στον πάγκο του “τριφυλλιού”.

Ο Αταμάν δοκίμασε πάντως στη συνέχεια να αγωνιστεί η ομάδα του χωρίς σέντερ, με τους Χουάντσο και Οσμάν στους “ψηλούς”, με το σχήμα αυτό να οδηγεί στην ανατροπή του σκορ πριν το ημίχρονο.