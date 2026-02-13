Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε: Ο Χολμς πήγε με αίματα στον πάγκο του «τριφυλλιού»

Τραυματίστηκε στο πρόσωπο ο Αμερικανός σέντερ του Παναθηναϊκού
Χολμς
Η φάση με τον τραυματισμό του Χολμς (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τη Φενέρμπαχτσε για την 28η αγωνιστική της Euroleague, αλλά στάθηκε άτυχος στο ξεκίνημα του αγώνα, με τον τραυματισμό του Ρισόν Χολμς.

Στη δεύτερη περίοδο της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε, ο Ρισόν Χολμς δέχθηκε ένα χτύπημα στο πρόσωπο και γέμισε αίματα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να δεχθεί τις πρώτες βοήθειες στον πάγκο του “τριφυλλιού”.

Ο Αταμάν δοκίμασε πάντως στη συνέχεια να αγωνιστεί η ομάδα του χωρίς σέντερ, με τους Χουάντσο και Οσμάν στους “ψηλούς”, με το σχήμα αυτό να οδηγεί στην ανατροπή του σκορ πριν το ημίχρονο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
170
138
93
87
81
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo