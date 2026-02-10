Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε: Προπονήθηκε και επιστρέφει ο Κέντρικ Ναν για τους «πράσινους»

Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του ένα μεγάλο ντέρμπι με την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε, για την 28η αγωνιστική της Euroleague, αλλά θα εμφανιστεί σε αυτό ενισχυμένος, με τον Κέντρικ Ναν.

Μετά από σχεδόν ένα μήνα εκτός αγωνιστικής δράσης, ο Κέντρικ Ναν, επέστρεψε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού και τέθηκε στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν, για την αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε.

Ο Αμερικανός γκαρντ και MVP της Euroleague ήταν απόλυτα εμφανές ότι έλειψε στην ομάδα του το τελευταίο διάστημα, με την επάνοδό του να αυξάνει τις προσδοκίες για τη συνέχεια της σεζόν στους “πράσινους”.