Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε: Προπονήθηκε και επιστρέφει ο Κέντρικ Ναν για τους «πράσινους»

Κανονικά θα αγωνιστεί κόντρα στη Φενέρμπαχτσε ο Ναν
Ο Κέντρικ Ναν
Ο Κέντρικ Ναν σε αγώνα του Παναθηναϊκού (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του ένα μεγάλο ντέρμπι με την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε, για την 28η αγωνιστική της Euroleague, αλλά θα εμφανιστεί σε αυτό ενισχυμένος, με τον Κέντρικ Ναν.

Μετά από σχεδόν ένα μήνα εκτός αγωνιστικής δράσης, ο Κέντρικ Ναν, επέστρεψε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού και τέθηκε στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν, για την αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε.

Ο Αμερικανός γκαρντ και MVP της Euroleague ήταν απόλυτα εμφανές ότι έλειψε στην ομάδα του το τελευταίο διάστημα, με την επάνοδό του να αυξάνει τις προσδοκίες για τη συνέχεια της σεζόν στους “πράσινους”.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
129
109
94
71
51
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo