Παναθηναϊκός: Φιλική νίκη επί του Κολοσσού Ρόδου (92-89) με τους Ναν και Ρογκαβόπουλο να ξεχωρίζουν

Ο μπασκετικός Παναθηναϊκός επιβλήθηκε του Κολοσσού Ρόδου (92-89) στο δεύτερο φιλικό παιχνίδι -προπονητικού χαρακτήρα- που έδωσε ενόψει της έναρξης της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Στις ήδη πολλές απουσίες που έχει ο Παναθηναϊκός, λόγω της συμμετοχής παικτών του στο Eurobasket, προστέθηκε ακόμη μία για τον Χρήστο Σερέλη, καθώς ο Τι Τζέι Σορτς δεν αγωνίστηκε λόγω ενοχλήσεων στη δεξιά ποδοκνημική, πρόβλημα που αποκόμισε στο φιλικό με το Περιστέρι.

Οι πράσινοι πήραν τη νίκη έχοντας ως πρώτο σκόρερ τον Κέντρικ Ναν (21 πόντοι), με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, τον Τζέριαν Γκραντ, τον Ρισόν Χολμς και τον Μάριους Γκριγκόνις να ακολουθούν. Θυμίζουμε ότι αυτή ήταν η πρώτη νίκη του Παναθηναϊκού σε φετινό ματς προετοιμασίας, αφού το “τριφύλλι” ηττήθηκε από το περιστέρι, στο πρώτο του φιλικό (90-93).

Μετά από το τέλος της αναμέτρησης, ο Χρήστος Σερέλης δήλωσε: «Σήμερα δώσαμε το δεύτερο διαδοχικό φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας σε δύο μέρες, κάτι σημαντικό προκειμένου οι παίκτες να προσαρμοστούν. Σήμερα δεν είχαμε τον Τι Τζέι Σορτς στη διάθεσή μας λόγω ενός μικροπροβλήματος στον αστράγαλο, οπότε οι βασικές επιλογές μας περιορίστηκαν ακόμη περισσότερο. Προχωράμε με σκληρή δουλειά και διάθεση για τη συνέχεια της προετοιμασίας».

Τα δεκάλεπτα: 19-25, 41-41, 64-67, 92-89.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Σερέλης): Γεώργας 4, Χολμς 12, Κιζίλ 3, Παπανικολάου, Τέιλορ 8, Ρογκαβόπουλος 18, Γκραντ 15, Κουζέλογλου, Ναν 21, Μουράτος, Γκριγκόνις 11.

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Καράσκο): Γκάουντλοκ 9, Γκούντγουιν, Καράμπελας 11, Κολοβέρος 5, Πετρόπουλος 8, Μπάρμπιτς 10, Καμαριανός 3, Χρυσικόπουλος 11, Καλαϊτζάκης 8, Κουρουπάκης 14, Γκαλβανίνι, Έικιν.