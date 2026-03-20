Παναθηναϊκός – Φλοίσβος 3-2: Το «τριφύλλι» κέρδισε στο tie break και κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας στο βόλεϊ μετά από 16 χρόνια

Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 3-2 στον τελικό του Allwyn Final 4 του Κυπέλλου Ελλάδας και κατέκτησε μετά από 16 χρόνια το συγκεκριμένο τίτλο και συγκεκριμένα από τον τελικό του 2010 στο Τροκαντερό κόντρα στον «αιώνιο» αντίπαλο.

Η ομάδα έκπληξη της διοργάνωσης ήταν ανταγωνιστική σε όλη τη διάρκεια του τελικού και έκανε τον Παναθηναϊκό να πιεστεί πολύ για να κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδας στο βόλεϊ ανδρών, σε ένα Final 4 που ήταν το ξεκάθαρο φαβορί από την αρχή.

Η ομάδα του Χριστοφιδέλη κατέκτησε το πρώτο σετ 25-22 κόντρα στους χαλαρούς πράσινους και έδειξε ότι πήγε στο κλειστό της Νεάπολης για να κατακτήσει το τρόπαιο.

Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε στο 2ο σετ και κατάφερε να ισοφαρίσει σχετικά εύκολα σε 1-1 με 25-20. Ο Φλοίσβος ήταν και πάλι καλύτερος στο τρίτο σετ και με χαρακτήρα έκαναν το 1-2 στο παιχνίδι με 25-20 και ανάγκασε τους παίκτες του Παναθηναϊκού να παίξουν σε ένα σετ «ζωής ή θανάτου».

Εκεί, η ομάδα του Ανδρεόπουλου έδειξε την εμπειρία της και έκανε περίπατο νικώντας 25-16 για να στείλει την κατάκτηση της κούπας στο tie break.

Ο Παναθηναϊκός και εκεί ήταν καλύτερος και κατάφερε να κατακτήσει το έβδομο Κύπελλο της ιστορίας του νικώντας 15-9.

Ο Ρούλης Αγραπιδάκης ήταν συγκινημένος για την κατάκτηση του τροπαίου από τον Παναθηναϊκό, δείχνοντας πως όσα χρόνια και αν περάσουν θα είναι πάντα δίπλα στην ομάδα από τη θέση του, καθώς αποτελεί σήμα κατατεθέν της ομάδας βόλεϊ του τριφυλλιού».

Τα σετ: 22-25, 25-20, 20-25, 25-16, 15-9