Αθλητικά

Παναθηναϊκός για Θανάση Γιαννακόπουλο: «Για πάντα στην καρδιά μας»

Επτά χρόνια από το θάνατο του «τυφώνα» συμπληρώθηκαν και η πράσινη ΚΑΕ τίμησε τη μνήμη του
Ο Θανάσης Γιαννακόπουλος/ φωτογραφία από @paobc

Ο Θανάσης Γιαννακόπουλος στις 19 Μαρτίου του 2019 έφυγε από τη ζωή και ο Παναθηναϊκός όπως και κάθε χρόνο τίμησε τη μνήμη του με ανάρτηση στα social media.

«Για πάντα στην καρδία μας» έγραψε ο Παναθηναϊκός στην ανάρτηση που έκανε στα social media για να τιμήσει τη μνήμη του Θανάση Γιαννακόπουλου, επτά χρόνια μετά το θάνατό του.

Ο «τυφώνας» που αγαπήθηκε όσο λίγοι από τον κόσμο του Παναθηναϊκού και είχε την εκτίμηση και των αντιπάλων για τη συνεισφορά του στον ελληνικό αθλητισμό δεν μπορούσε να κρύψει την αγάπη του για το «τριφύλλι» και μάλιστα είχε ζητήσει να ταφεί με τη σημαία του Παναθηναϊκού στο φέρετρό του, όπως και έγινε.

 

Οι φίλοι των πρασίνων σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια της ομάδας στο μπάσκετ δεν ξεχνούν τον Θανάση και τον Παύλο Γιαννακόπουλο, που έκαναν τον Παναθηναϊκό ένα από τα μεγαλύτερα κλαμπ στην Ευρώπη.

