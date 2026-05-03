ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 3-1 τελικό: Οι Θεσσαλονικείς πήραν το ντέρμπι με τους Πειραιώτες

Ο ΠΑΟΚ έπιασε τον Ολυμπιακό στη δεύτερη θέση
Οι παίκτες του ΠΑΟΚ πανηγυρίζουν
Πλέι οφ Super League
3η αγωνιστική
3 - 1
Τελικό
Παρακολουθήσατε live το ντέρμπι μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού στην Τούμπα για την 3η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League. 

20:57 | 03.05.2026

20:56 | 03.05.2026
Τέλος αγώνα! ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 3-1

Οι Θεσσαλονικείς πήραν το ντέρμπι της Τούμπας, έπιασαν τους Πειραιώτες στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας και έκαναν την ΑΕΚ απόλυτο φαβορί για τον τίτλο

20:52 | 03.05.2026

Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Ο Ταρέμι βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά ο Παβλένκα είχε απάντηση, με τον διαιτητή να δίνει... άουτ

20:52 | 03.05.2026

Νέα αλλαγή για τον ΠΑΟΚ, Ο Μπιάνκο στη θέση του Ζαφείρη

20:52 | 03.05.2026
90' 5 τα λεπτά των καθυστερήσεων
20:48 | 03.05.2026

89΄ Αλλαγές για τον Ολυμπιακό. Πιρόλα και Τσικίνιο εκτός, στις θέσεις τους Ταρέμι και Μπιανκόν
 

20:48 | 03.05.2026
Συνεχίζονται τα νεύρα στον αγωνιστικό χώρο, ενώ φτάνουμε στο 90'
20:43 | 03.05.2026

86΄ Αλλαγές για τον ΠΑΟΚ. Μύθου και Ιβανούσετς στις θέσεις των Γερεμέγιεφ και Κωνσταντέλια.

 
20:40 | 03.05.2026
82΄ Αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Μέσα ο Λουίς, έξω ο Μαρτίνς
20:39 | 03.05.2026
Φτάσαμε στο 80', παραμένει το 3-1
20:38 | 03.05.2026

Σουτ του Μουζακίτη, άουτ η μπάλα

20:32 | 03.05.2026
77' Αλλαγές για τον ΠΑΟΚ

Οζντόεφ και Πέλκας μέσα, εκτός Τάισον και Μεϊτέ

20:30 | 03.05.2026
71΄ Αλλαγές για τον Ολυμπιακό

Γκαρθία και Ροντινέι εκτός, στις θέσεις τους οι Μουζακίτης - Ποντένσε
 

20:30 | 03.05.2026
Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να μειώσει

Έχει βγει μαζικά μπροστά και ο ΠΑΟΚ βρίσκει χώρους πίσω

20:26 | 03.05.2026
Μεγάλο προβάδισμα νίκης για τους Θεσσαλονικείς
20:24 | 03.05.2026
65' ΓΚΟΛ για τον ΠΑΟΚ και 3-1

Ο Γερεμέγεφ κάνει το 3-1 από τον ΠΑΟΚ, έπειτα από ασίστ του Ζίβκοβιτς

20:22 | 03.05.2026
63' Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό

Φοβερό σουτ του Τσικίνιο, απίθανη επέμβαση του Παβλένκα

20:19 | 03.05.2026
60' Έχει "αγριέψει" το παιχνίδι. Οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων πηγαίνουν πολύ δυνατά στην μπάλα
20:17 | 03.05.2026
58' Νεύρα μεταξύ Ζίβκοβιτς και Ορτέγκα
20:17 | 03.05.2026

Ο Ελ Κααμπί σημειώθηκε σε θέση οφσάιντ

20:11 | 03.05.2026
55' ΓΚΟΛ για τον ΠΑΟΚ!

Ο Κωνσταντέλιας κινήθηκε μέσα στην περιοχή, έδωσε στον Ζίβκοβιτς και εκείνος με ωράιο διαγώνιο πλασέ έκανε το 2-1

20:11 | 03.05.2026
Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό

Κεφαλιά του Ρέτσου, λίγο άουτ η μπάλα

20:09 | 03.05.2026

Ο Ολυμπιακός έχει μπει πολύ δυνατά και στο δεύτερο ημίχρονο και πολιορκεί την εστία του ΠΑΟΚ

20:09 | 03.05.2026

Χωρίς αλλαγές οι δύο ομάδες

19:58 | 03.05.2026
Σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο
19:58 | 03.05.2026
Ο Ολυμπιακός διαμαρτύρεται για το γκολ του ΠΑΟΚ
19:58 | 03.05.2026
Ο Κώστας Καραπαπάς
Καραπαπάς για το 1-0 του ΠΑΟΚ: «Πώς μέτρησε αυτό το γκολ και το δικό μας με την ΑΕΚ ακυρώθηκε;»
Η ανάρτηση του Κώστα Καραπαπά για το γκολ του Γερεμέγεφ
19:48 | 03.05.2026
Ημίχρονο στην Τούμπα: ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 1-1
19:47 | 03.05.2026

45' Δύο λεπτά ο έξτρα χρόνος

19:44 | 03.05.2026

45΄ Κίτρινη κάρτα και στον Ζαφείρη
 

19:39 | 03.05.2026

42' Κίτρινη κάρτα για τον Ορτέγκα

19:39 | 03.05.2026
Φτάσαμε στο 38', παραμένει το 1-1
19:39 | 03.05.2026

Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να γίνει απειλητικός και να πετύχει και δεύτερο γκολ πριν το ημίχρονο

19:30 | 03.05.2026
29' ΓΚΟΛ για τον Ολυμπιακό

Έπειτα από ασίστ του Τσικίνιο, ο Ελ Κααμπί κάνει αμαρκάριστος από κοντά το 1-1 με κεφαλιά. Η φάση ξεκίνησε από μεγάλο λάθος του Κένι

19:27 | 03.05.2026
Ο Πασχαλάκης έχει ξεκινήσει προθέρμανση

Νωρίτερα, ο Τζολάκης έδειξε να έχει ενοχλήσεις

19:25 | 03.05.2026

25' Κεφαλιά του Κοστίνια, η μπάλα άουτ
 

19:24 | 03.05.2026
23' Απίθανη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ!

Ο Γερεμέγεφ βγήκε απέναντι στον Τζολάκη, με τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού να τον κερδίζει

19:17 | 03.05.2026
22' Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό

Σουτ του Ελ Κααμπί μέσα από την περιοχή, είχε αντίδραση ο Παβλένκα

19:16 | 03.05.2026
14' Γκολ για τον ΠΑΟΚ

Σουτ του Μιχαηλίδη, ο Τζολάκης αποκρούει την μπάλα, ο Γερεμέγεφ παίρνει το ριμπάουντ και κάνει το 1-0 από κοντά

19:14 | 03.05.2026

Προσπαθεί να ισορροπήσει ο ΠΑΟΚ

19:07 | 03.05.2026
6' Τρίτη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό!

Κεφαλιά του Ελ Κααμπί, άουτ η μπάλα

19:05 | 03.05.2026
Έχει πολύ πιο δυνατά ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι!

Σουτ του Μαρτίνς, έδιωξε δύσκολα ο Παλβένκα σε κόρνερ

19:02 | 03.05.2026
1' Πρώτη μεγάλη στιγμή για τον Ολυμπιακό!

Ο Τσικίνιο είχε μεγάλη ευκαιρία μετά από κλέψιμο, αλλά το σουτ του σταμάτησε στον Κεντζιόρα!
 

19:01 | 03.05.2026
Σέντρα στην Τούμπα
18:59 | 03.05.2026

Στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες

18:52 | 03.05.2026
Η διαιτητική ομάδα

Διαιτητής: Σότσα

Βοηθοί: Τριντσιέρι, Φοντάνι

4ος: Βεργέτης

VAR: Παϊρέτο

AVAR: Φουρνεάου

18:51 | 03.05.2026
Ο κόσμος του ΠΑΟΚ γεμίζει την Τούμπα
SUPERLEAGUE 2025-2026 / PLAY OFF / ΠΑΟΚ - ΟΣΦΠ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
18:51 | 03.05.2026

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ στις 21:00, το άλλο παιχνίδι της αγωνιστικής

18:50 | 03.05.2026
Τέταρτη φετινή μονομαχία ανάμεσα στις 2 ομάδες

Φέτος έχουν παίξει τρεις φορές μεταξύ τους ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Στην Τούμπα, ο Δικέφαλος επικράτησε 2-1 στις 5 Οκτωβρίου.

Στις 14 Ιανουαρίου οι δύο τους αναμετρήθηκαν στο Καραϊσκάκης για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με τον Δικέφαλο να επικρατεί 2-0.

Τελευταίο μεταξύ τους παιχνίδι ήταν στις 8 Μαρτίου, με το ματς να λήγει 0-0 στο Νέο Φάληρο.

 

 
18:49 | 03.05.2026
Μονόδρομος η νίκη για τους Πειραιώτες αν θέλουν να μείνουν ζωντανοί στη μάχη του τίτλου
18:49 | 03.05.2026
H βαθμολογία των πλέι οφ της Super League

Ο Ολυμπιακός είναι στην 2η θέση με 61 πόντους στο -5 από την ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ ακολουθεί με 58 και έχει μείνει στο -8

 
 

18:48 | 03.05.2026
Οι πάγκοι των δύο ομάδων

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Σάντσες, Σάστρε, Βολιάκο, Μπαταούλας, Τέιλορ, Μπιάνκο, Οζντόεφ, Ιβανούσετς, Πέλκας, Μύθου

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Πασχαλάκης, Κουρακλής, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Σιπιόνι, Λουίζ, Βέζο, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ταρέμι

 

 
18:48 | 03.05.2026
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ

Παβλένκα, Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γερεμέγεφ.

 
 

18:47 | 03.05.2026
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκαρθία, Έσε, Μαρτίνς, Ροντινέι, Τσικίνιο, Ελ Κααμπί.

 

18:47 | 03.05.2026
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό στην Τούμπα για την 3η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League

