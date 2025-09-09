Παναθηναϊκός: H ποινή για τη μη συμμετοχή του στο Super Cup

Γνωστή έγινε η ποινή που θα επιβληθεί στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τη μη συμμετοχή της στο Super Cup 2025.

Στο ΔΣ της GBL που πραγματοποιήθηκε σήμερα (9/9/2025), επικυρώθηκε η ποινή του Παναθηναϊκού μετά την οριστικοποίηση της μη συμμετοχής του στο φετινό (26-27 Σεπτεμβρίου) Super Cup στη Ρόδο.

Η ποινή αυτή προβλέπει πρόστιμο 20.000 ευρώ και μη συμμετοχή της ομάδας και στο Super Cup του 2026.

Τη θέση του Παναθηναϊκού, θα πάρει η Καρδίτσα.

Να σημειωθεί ότι η πράσινη ΚΑΕ είχε καταθέσει το καλοκαίρι ολοκληρωμένη πρόταση για την πλήρη αναμόρφωση του θεσμού του Super Cup, η οποία δεν έγινε δεκτή. Έτσι, οι πράσινοι αποφάσισαν να μην κατέβουν στη διοργάνωση, αφού είχαν υποχρεώσεις στο τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος” στην Αυστραλία.